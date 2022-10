Nach zwei coronabedingt schwierigen Jahren, in denen die Dornheimer Kirchweih anders als gewohnt laufen musste, hatten die Kirchweihburschen und die Bevölkerung am Sonntag wieder allen Grund zum Feiern: Pünktlich zum Umzug durch die Straßen des Iphöfer Stadtteils riss der Himmel auf. Das Virus hatte es – zumindest thematisch – aber auch auf einen der Themenwagen geschafft. Mit einer ungewöhnlichen Geschichte.

Dass ein Arzt sein Köfferchen mit Medizin auch in seiner Freizeit im Schlepptau hat, mag nicht ungewöhnlich sein. Wohl aber, dass der Doktor gleich ein paar Ampullen Impfstoff gegen das Coronavirus mitnimmt. Noch dazu, wenn er eigentlich auf die Jagd geht. So geschehen im vergangenen Winter, als ein Mediziner in Dornheim übernachtete, wohin er zum Jagen geladen war.

Tags drauf ließ er im Gasthof Stierhof ausrichten, er habe noch ein paar Spritzen mit im Gepäck, die er bei Bedarf dem ein oder anderen gerne injizieren könne – inklusive Bescheinigung. Ein Aufruf, dem viele Dornheimer nachkamen und der es jetzt auch auf einen der Kirchweihwagen schaffte. "Spritzla kombiniert mit Bier: Des gibt’s beim Wirt und zwar nur hier" wurde gedichtet.

Dornheim: "das schönste Dorf überhaupt"

Auch die weiteren Wagen hatten Kurioses zu bieten: Auf einem war vom unglücklichen Umgang mit einer Bisamratte zu lesen, die es sich am Dorfweiher gemütlich gemacht hatte und sich einfach nicht vertreiben lassen wollte. Einige Aufregung bescherte vor einigen Monaten eine Kolonne an Wagen "fahrenden Volkes" am alten Sportplatz, die sich zuerst als Zirkus ausgegeben und fast eine Bürgerwehr auf den Plan gerufen hatte.

Zwei junge Dornheimer nutzten die Gunst der Stunde, die Besucherinnen und Besucher zu einer mit Strichliste geführten Umfrage dazu zu bewegen, Dornheim als das "schönste Dorf überhaupt" zu wählen. Mit Nudelholz bewaffnet, aber freilich mit einem breiten Grinsen in den Gesichtern, wurde der gewünschten Antwort Nachdruck verliehen.

Die Wagen wurden auch in diesem Jahr wieder von historischen Schleppern gezogen – eine Dornheimer Besonderheit, ist man doch landauf, landab für die Pflege der Traktoren-Oldtimer bekannt. Auf einem der Wagen fand sich wieder ein bunt zusammengewürfelter Haufen an Musikern aus dem Dorf zusammen, die echte "Kerwamusik" spielten. Die Kirchweihburschen sangen dazu eifrig klassische "Kerwaliedli", die jedes Jahr aufs Neue die Zuschauer erfreuen.