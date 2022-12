Auch in diesem Jahr fand der Heiligabend-Gottesdienst wieder an der Mariensäule in Nordheim am Main statt. Aus der Not, während Corona Gottesdienste im Freien zu feiern, wurde eine Tugend und fast schon Tradition. Das Gemeindeteam (früher Pfarrgemeinderat) entschied sich statt der klassischen Christmette wieder für diesen stimmungsvollen Freiluftgottesdienst zu dem sehr viele Menschen kamen. Die Weihnachtsgeschichte von König Adventus, die den Kindern aus den Kindergottesdiensten bekannt war, bis hin zur klassischen Evangeliumsverkündigung mit Weihrauch und Predigt sprach klein und groß an. Und die vielen bekannten Weihnachtslieder, die von der Blasmusik Nordheim gespielt wurden, luden zum Mitsingen ein. Die Vorfreude auf den Heiligen Abend war deutlich zu spüren. Als alle an der von Kerzen umsäumten und hell erleuchteten Mariensäule schließlich "Stille Nacht, Heilige Nacht" sangen war der Wunsch zu verspüren: "Verherrlicht ist Gott in der Höhe, und auf Erden ist Friede bei den Menschen."

Von: Uwe Rebitzer (Mitarbeiter, Pastoraler Raum Sankt Benedikt, Schwarzach am Main)