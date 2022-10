Kleinlangheim aktualisiert vor 56 Minuten

Dorferneuerung: Neue Ortstafeln begrüßen in Kleinlangheim, Atzhausen und Haidt

Kleinlangheims Bürgermeisterin Gerlinde Stier nutzte die Sitzung des Marktgemeinderats, um sich bei ihrem Stellvertreter Dieter Zeller zu bedanken. Er hatte sich um die Finanzierung der Ortstafeln in Kleinlangheim, Atzhausen und Haidt als Projekt der Dorferneuerung über das Regionalbudget gekümmert. Sie verwies auch auf die aus dem gleichen Topf geförderten Info-Tafeln an historischen Gebäuden. Vom Dorfschätze-Seminar in Klosterlangheim berichtete sie, dass für diesen Verbund eine neue Kraft gesucht werde.