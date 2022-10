Die Dorferneuerung Buchbrunn hat eine neue Vorstandschaft: In den kommen sechs Jahren werden sich Dieter Mellinger, Andre Mellinger, Karl Schleyer, Marco Riegel und Jonas Schneider um die Belange der Teilnehmergemeinschaft Buchbrunn II kümmern.

Den Posten des örtlichen Beauftragten wird wieder Karl Schleyer übernehmen, der somit das Bindeglied zwischen dem Vorstand, der Gemeinde und dem Amt für ländliche Entwicklung sein wird, teilt de Teilnehmergemeinschaft in einem Pressebericht mit. Als Stellvertreter der Vorstände wurden Margarete Koch, Michael Friederich, Thomas Friederich, Nicole Queck und Christian Wagner gewählt.

Grüngestaltung im Fokus der kommenden Jahre

Der Fokus liegt in den kommenden Jahren auf dem grüngestalterischen Bereich, für den noch ein Großteil der Mittel vom Amt für Ländliche Entwicklung vorgesehen ist. In der konstituierenden Sitzung stellte Marius Röder als Vorsitzender des Vorstandes die aktuellen Planungen vor.

Neben den Maßnahmen rund um den Hühnerberg bildet die Neugestaltung des Platzes an der Ecke Hauptstraße/Kitzinger Straße den Mittelpunkt der noch ausstehenden Projekte. Bei ihnen wird das Amt des Wegebaumeisters in den kommenden sechs Jahren Christian Wagner (Stellvertreter Michael Friederich) übernehmen, Pflanzmeister ist Andre Mellinger (Margarete Koch).

Seit 2015 wurden in Buchbrunn rund 2,5 Millionen Euro in die Dorferneuerung gesteckt. Neben dem Platz am Dorfladen "Kummrei" und dem Ortseingang mit einem Multifunktionsportfeld wurde auch das Gemeindehaus Meuschel im Rahmen der Dorferneuerung saniert. Bei einem Fördersatz von 50 bis 60 Prozent sind ca. 1,5 Millionen dabei vom Amt für Ländliche Entwicklung nach Buchbrunn geflossen.

Private Maßnahmen auch förderfähig

In den kommenden Jahren werden auch noch private Maßnahmen gefördert. Bisher wurden im privaten Bereich 25 Anträge gestellt und 13 Auszahlungen mit einem Gesamtbetrag von circa 151.ooo Euro getätigt. Wer also noch an seinem Grundstück oder seinem Haus/Hof investieren will, kann auf Förderung durch die Dorferneuerung hoffen. Auch Verschönerungsmaßnahmen (zum Beispiel Pflaster oder Fassadengestaltung) sind förderfähig. Dabei müssen nur wenige Dinge beachtet werden, ein Blick in die Vorgaben kann hier Geld sparen.