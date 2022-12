In der letzten Sitzung des Jahres beschäftigte die Abtswinder Gemeinderäte neben dem Forstbetriebsplan noch einmal die geplanten Investitionen für die kommenden Monate. Im Haushaltsplan für 2023 werden dafür insgesamt rund 3,3 Millionen Euro eingestellt. Neben größeren Posten wie die Erschließung des künftigen Gewerbegebiets und dem Anschluss an die Kläranlage in Wiesentheid erweckte ein Punkt die Aufmerksamkeit. Dabei ging es um die Sanierung des unteren Torhauses, also dem Tor von Rüdenhausen kommend in den Ort.

Bürgermeister Jürgen Schulz trug vor, dass zur Sanierung des Torhauses insgesamt 210.000 Euro eingeplant sind. Das erschien Ratsmitglied Heiko Därr als zu große Investition für das Gebäude. Man solle die Reparaturen auf ein Minimum beschränken, die Gemeinde habe in den kommenden Jahren einige größere Ausgaben zu stemmen. Er stellte die dort vorgesehene etwa 50 Quadratmeter große Wohnung wegen der unverhältnismäßig hohen Kosten in Frage.

Allein der Dachstuhl kostet etwa 100.000 Euro

Der Bürgermeister hielt entgegen, dass man bei einer Begehung mit dem Denkmalschutz etliche Schäden festgestellt habe. Allein der Dachstuhl dürfte rund 100.000 Euro kosten. Er wolle das Torhaus wieder bewohnbar machen, zudem sehe er die Kommune auch in der Verpflichtung, ihre Gebäude in ordentlichem Zustand zu halten. Man fördere damit schließlich auch die Innenentwicklung Abtswinds.

Ratsmitglied Jürgen Bünnagel sprang ihm zur Seite. das Gebäude leer stehen zu lassen, sei auch schlecht. Trotzdem seien das so Gemeinderat Därr, enorme Ausgaben. "Dort 250.000 Euro zu versenken, ist rausgeworfenes Steuergeld." Das Gremium einigte sich darauf, den Betrag für das Tor im Etat zu belassen. Eine Ausschreibung werde zeigen, wieviel letztlich aufzuwenden sei. Dann könne man immer noch festlegen, was gemacht werde, hieß es.

Anschluss an die Kläranlage in Wiesentheid

Im Finanzplan sind unter anderem als Planungskosten für den Anschluss an die Kläranlage im Nachbarort Wiesentheid 250.000 Euro eingestellt. Für Anschaffungen im Bauhof werden 77.000 Euro einkalkuliert, zur Planung des Gewerbegebiets sind 72.000 Euro vorgesehen. Eine Vielzahl kleinerer Posten, wie das Anlegen eines Urnenhügels im Friedhof, ein Parkplatz für die Angestellten des Kindergartens und Verbesserungen am Haus des Gastes sind außerdem vorgesehen.

Ende kommenden Jahres wird die Gemeinde laut der Vorberechnung noch 3,8 Millionen Euro an Rücklagen haben. Einzelne Vorhaben werden im Gemeinderat noch einmal separat beschlossen, so der Hinweis vom Bürgermeister.

Zum Forstbetriebsplan teilte der zuständige Förster Stefan Kraus von der Bayerischen Forstverwaltung mit, dass für 2022 ein Plus von 17.140 Euro zu erwarten sei. Der geplante Holzeinschlag beträgt 1000 Festmeter.