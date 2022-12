Die Staatliche Realschule Dettelbach nimmt am bayernweiten Pilotversuch "Digitale Schule der Zukunft" teilt. Das teilt die Schule in einem Presseschreiben mit, dem die folgenden Informationen entnommen sind. Dazu bestückte die Schule einen Warenkorb, aus dem die Eltern geeignete Geräte erwerben konnten, die in der Anschaffung vom Freistaat Bayern erheblich gefördert wurden. Landrätin Tamara Bischof zeigte sich beeindruckt von den neuen Möglichkeiten und dem Engagement der Schule. "Wir haben unsere Schulen im Landkreis fit für die Zukunft gemacht. Alle Schulen sind ans Glasfasernetz angebunden, verfügen über eine moderne Infrastruktur mit leistungsstarker WLAN-Versorgung und eine Vollausstattung mit Lehrerdienstgeräten", so die Landrätin.

Schulleiter Stefan Wolbert sieht in der Teilnahme am Pilotversuch einen wichtigen Schritt im Schulentwicklungsprozess seiner Schule: "Wir leben bereits in einer digitalen und medialen Welt. Deshalb ist es notwendig, dass wir unseren Schülerinnen und Schülern neue digitale Lehr- und Lernräume ermöglichen und die Vermittlung von Digitalkompetenzen in unserem Erziehungs- und Bildungsauftrag verankern".

Der Pilotversuch bietet einen Erprobungsraum, um die mobile Ausstattung der Schülerinnen und Schüler sowohl zur Nutzung im Klassenzimmer als auch bei den Hausaufgaben zu evaluieren. Dafür sollen bestehende Ansätze, Konzepte, Initiativen und Erfahrungen aus der schulischen Praxis aufgegriffen, systematisiert, und durch ein 1:1-Ausstattungskonzept mit Schülerendgeräten ergänzt werden.

Ziel ist die Gewinnung von Erkenntnissen für einen pädagogischen Gesamtansatz, einschließlich der Erprobung von Beschaffungsverfahren.