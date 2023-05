Unter dem Titel "Dein Smartphone, deine Entscheidung" erfolgte an der D.-Paul-Eber-Mittelschule in den letzten Woche Aufklärungsarbeit im Bereich Smartphone und soziale Medien. Alle Klassen hatten sich dazu entschieden, am entsprechenden Angebot der Polizei Kitzingen teilzunehmen. Die zuständige Beamte knüpfte hierbei an den Vorerfahrungen der jeweiligen Schülerinnen und Schüler an und sensibilisierte unter anderem für die Themenbereiche Datenschutz und Recht am eigenen Bild. Gemeinsam erarbeiteten die Klassen dann Regeln für den Umgang mit dem Smartphone, vor allem in sozialen Netzwerken. Auch im Anschluss an die Veranstaltung zeigten sich die Kinder und Jugendlichen an den besprochenen Themenbereichen interessiert und stellten weiterführende Fragen. Die Aufklärungsmaßnahme war für die gesamte Schulfamilie ein voller Erfolg.

Von: Thomas Brust (Lehrer, D.-Paul-Eber-Mittelschule, Kitzingen)