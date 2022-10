Wiesentheid vor 1 Stunde

Diesel aus Sattelzug gestohlen

Ein Dieseldiebstahl wurde der Polizei aus Wiesentheid gemeldet. In der Zeit von Montag, 21 Uhr, bis Dienstag, 6 Uhr, parkte ein 65-jähriger Lkw-Fahrer laut Polizeibericht seine Sattelzugmaschine "Am Mählig". Bei Fahrtantritt am Morgen stellte der Fahrer fest, dass seine Tankanzeige aufleuchtete. Im oben genannten Zeitraum hatte ein bislang unbekannter Täter den Tank des Lkws geöffnet und unbemerkt vom Fahrer Dieselkraftstoff im Wert von circa 2400 Euro abgezapft.