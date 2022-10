Mit einem ganzen Bündel an Straftaten endete für einen 19-Jährigen das Wochenende. Nach einem Verkehrsunfall am Sonntagmorgen zwischen Rödelsee und Iphofen kamen eine ganze Reihe an Straftaten ans Licht, die der junge Mann in den vergangenen Stunden wohl begangen hat. Darunter Einbruch, Diebstahl von zwei Autos, Sachbeschädigungen, Gefährdung des Straßenverkehrs und unerlaubtem Entfernen vom Unfallort. Diese und folgende Informationen sind einer Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Unterfranken entnommen.

Einem 65-Jährigen fiel gegen 8.30 Uhr ein funkensprühender Ford StreetKa auf der Staatsstraße zwischen Rödelsee und Iphofen auf. Grund für den Funkenflug war der fehlende vordere, rechte Reifen und somit die Fahrt auf der Felge. Kurz vor der Einmündung zur Bundesstraße 8 bei Iphofen wollte der 19-Jährige abbremsen, rutschte jedoch geradeaus weiter und prallte in die Leitplanke. Eine alarmierte Streife der Polizei Kitzingen stellte bei dem völlig desorientiert wirkenden Fahrer Anzeichen fest, die auf den Konsum von Betäubungsmitteln oder den Einfluss von Medikamenten schließen ließen und ordnete eine ärztliche Blutentnahme an.

Junger Mann roch stark nach Benzin

Bei der Durchsuchung des Ford stießen die Beamten auf Gegenstände, die auf mögliche Straftaten hindeuteten. Darunter befanden sich zum Beispiel eine Bohrmaschine und ein Kanister für den Ölwechsel. Da der 19-Jährige stark nach Benzin roch, besteht der Verdacht, dass er für einen Benzindiebstahl in Rödelsee verantwortlich sein könnte. Dort wurde in der Nacht auf Sonntag der Tank eines geparkten VW aufgebohrt und Benzin entwendet.

Zwei Fahrzeugschlüssel im Ford führten die Polizeibeamten auf die Spur zu einem Einbruch in ein Autohaus in Wiesentheid. Ebenfalls in der Nacht auf Sonntag war eine Person gewaltsam in das Autohaus eingedrungen und hatte die Schlüssel von zwei Mopedautos entwendet. Bei Mopedautos handelt es sich um Autos mit einer Höchstgeschwindigkeit von 45 Kilometern pro Stunde. Ein Fahrzeug hinterließen der oder die Einbrecher wohl nach einer kurzen Spritztour mit erheblichen Beschädigungen auf dem Gelände des Autohauses. Der Schaden dürfte sich auf rund 15.000 Euro belaufen. Das zweite Fahrzeug der Marke Aixam wurde in Wiesenbronn in unmittelbarer Nähe des Sportplatzes gefunden.

Ob der junge Mann auch für den Diebstahl von Benzin aus dem Tank eines geparkten Nissan in Markt Einersheim verantwortlich ist, prüft gegenwärtig die Polizei Kitzingen. Aufgrund der ähnlichen Vorgehensweise ist ein Tatzusammenhang sehr wahrscheinlich.

Spuren von Wiesentheid bis zur Unfallstelle

Dem derzeitigen Ermittlungsstand nach hatte der im Landkreis wohnhafte Autofahrer bereits in Wiesentheid einen Unfall und verlor dabei seinen rechten Vorderreifen. Beschädigungen durch die Fahrt auf der Felge ließen sich auf der Fahrbahndecke von Wiesentheid über Schwanberg bis zur Unfallstelle feststellen. Als erste Maßnahme stellten die Beamten den Führerschein des Mannes sicher und ließen von einem Arzt eine Blutprobe entnehmen. Zusätzlich sieht sich der 19-Jährige nun der Verfolgung einer ganzen Anzahl von Straftaten ausgesetzt.

Die Polizei Kitzingen bittet Zeuginnen und Zeugen, die die Fahrt des jungen Mannes beobachtet haben oder Hinweise zu den geschilderten Straftaten geben können, sich bei der Polizei Kitzingen zu melden. Da nicht auszuschließen ist, dass in der Nacht auf Sonntag weitere Fahrzeuge beschädigt worden sind, sollen sich Personen, die Schäden feststellen, ebenfalls melden.

Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.