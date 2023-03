In der Nacht auf Mittwoch hat ein Dieb auf einem Parkplatz im Mainfrankenpark sein Unwesen getrieben. Aus einem Lkw entwendete er laut Polizeibericht zwei Kartons mit Waren im Wert von 800 Euro. Am Dienstag gegen 22 Uhr hatte ein Lkw-Fahrer seinen Sattelzug auf dem Parkplatz des Autohofs abgestellt. Als er am nächsten Morgen vor der Abfahrt sein Fahrzeug kontrollierte, stellte er fest, dass ein unbekannter Täter die Türen des Aufliegers geöffnet und zwei Kartons der Ladung gestohlen hatte.

Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen, Tel.: (09321) 1410.