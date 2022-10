"Damit sich ein besonderer Zugvogel, der Ortolan, bei uns wohlfühlt und seine Jungen erfolgreich aufziehen kann, muss vieles zusammenpassen", betonte der Vogelexperte Dr. Manfred Lang, der seit vielen Jahren die Vogelstimmen-Exkursionen des BN Volkach führt. So sei ein Streuobstacker mit alten einzeln stehenden Bäumen als Singwarten notwendig. Die Umgebung müsse nackte Bodenstellen bieten. Denn die Nester am Boden seien kaum zu erkennen und durch diese Tarnung vor Fressfeinden geschützt.

Ungespritzte Getreideäcker entlang von Windschutzhecken und Waldrändern könnten mit ihrer Insektenvielfalt die Ernährung gewährleisten. Lang wies daraufhin, dass der Ortolan nicht nur an seinen Lebensraum hohe Ansprüche stellt, sondern der Bruterfolg nicht unerheblich vom Wetter abhängig ist. Der Zugvogel mag es warm und trocken. Zudem müssen sich die Jungen, bis sie flugfähig sind, vor Beutegreifern, vor allem vor Katzen in acht nehmen. Zu allem Überfluss an Hürden müsse der Ortolan beim Vogelzug ins subtropische Afrika Länder passieren, bei denen der kleine Vogel auf der Speisekarte steht.

Gerda Hartner, Vorsitzende des BN Volkach, freute sich über das große Interesse und die zahlreichen Fragen der Vogelfreunde. Der Experte informierte deshalb auch über wenig bekannte Studienergebnisse, die über die regionalen Dialekte des Ortolans veröffentlicht wurden. Die Besucher waren sich einig: Der vom Aussterben bedrohte Ortolan gehört zur Artenvielfalt und ist ein gutes Beispiel für die Komplexität und Zerbrechlichkeit unserer Natur. Die Anstrengungen für mehr Naturschutz lohnen sich.

Von: Gerda Hartner (1. Vorsitzende, Ortsgruppe Volkach im Bund Naturschutz)