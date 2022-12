Die Augsburger Puppenkiste präsentiert an Heiligabend um 14 Uhr und an den beiden Weihnachtsfeiertagen jeweils um 12 Uhr die Weihnachtsgeschichte im Cineworld Mainfrankenpark, heißt es in einer Pressemitteilung. In sechs Akten wird der biblischen Geschichte über die Geburt Jesu die unverwechselbare Magie des traditionellen Marionettentheaters eingehaucht. Liebevoll, kindgerecht, traditionell und doch modern, verzaubern Maria, Josef und ihr frecher Esel Noel, die kleinen und großen Zuschauer, heißt es in der Ankündigung weiter. König Melchior spricht mit österreichischem Akzent, König Kasper ist Ungar, das Kamel strotzt nur so von weisen Sprüchen und ein jiddisch plappernder Erzengel Gabriel, der meist unsanft vom Himmel fällt, verleiht der Inszenierung den für die Puppenkiste typischen Humor. Infos und Karten unter www.cineworld-main.de und an der Kinokasse.