Rainer Müller stellte sich in der Jahresversammlung der Kitzinger Karnevalsgesellschaft (KiKaG) sich für weitere zwei Jahre als Präsident zur Verfügung, ihm steht Horst Podschun als neuer Vizepräsident zur Seite. Eine schwere Geburt war die Wahl des Säckelmeisters und Geschäftsführers. Nach banger Suche gab sich Annalena Galvagni einen Ruck und übernahm den Posten des Säckelmeisterin. Thomas Podschun rang sich dazu durch, den Geschäftsführer zu machen und sich von seinem Vorgänger Bertram Dehn einlernen zu lassen. Neue Schriftführerin wurde Alexandra Podschun und Jutta Weiß ist ihre Stellvertreterin. Als Kassenprüfer fungieren Franz Hildebrand und Richard Böhm.

"Wir hatten ein turbulentes Jahr, aber trotz vieler Kritik haben wir es doch halbwegs hingekriegt und haben mit den Wechsel der Veranstaltungshalle die Gesellschaft vor weiteren Schaden bewahrt", meinte Rainer Müller. Er lobte das Engagement von Schriftführerin Ulla Götz in den vergangenen zwölf Jahren hinweg und auch Vizepräsident Thomas Reichert verabschiedete sich.

Florian-Geyer-Halle hätte ein dickes Minus beschert

Für die Rosenmontagssitzung habe die Fastnachtakademie nicht jedem als Location gefallen. Aktuell habe die KiKaG 260 Mitglieder, der Abwärtstrend halte an. Säckelmeister Johannes Waldmann informierte, dass die Rosenmontagssitzung Null für Null aufgegangen sei. "Wenn wir an der Florian-Geyer-Halle festgehalten hätten, dann hätte ich ein Defizit von 10.000 Euro ausweisen müssen."

Rainer Müller ehrte Hans Waldmann, Manfred Hergert und Hartmut Elflein mit Ehrennadeln in Silber für 22-jährige Mitgliedschaft. Die Auszeichnung in Gold für 33 Jahre ging an Bettina Kristinus, Jürgen Hertel, Franz Hildebrand, Jürgen Schwertel und Jutta Weiß. Auf 44 Jahre bringt es Franz Böhm, der die Auszeichnung in Diamant entgegen nehmen durfte.

Die KiKaG hat keinen Keller mehr zur Verfügung um das Kellerspiel aufzuführen. Auf Initiative von Horst Podschun werde versucht, eine Stadtführung mit kulinarischer Komponente auf die Beine zu stellen, in die Figuren des Kellerspiels integriert werden.