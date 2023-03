Live-Kino mit zwei Natur-Dokumentationen gibt es am Sonntag, 26. März, im Cineworld im Mainfrankenpark. Um 11 Uhr startet der Film "Die Seele des Waldes" und um 13.30 Uhr "Atemberaubendes Island – Die größte Vulkaninsel der Erde". Das geht aus einer Pressemitteilung des Kinos hervor, der folgende Informationen entnommen sind. Naturfilmer Stefan Erdmann präsentiert seine Dokumentationen live im Kinosaal. Er spricht neben der Leinwand zu seinen Filmaufnahmen und steht dem Publikum im Anschluss für Fragen und Gespräche vor Ort zur Verfügung. Über 30 Mal war der Naturfilmer in Island und hat die Insel in jeder Stimmung erlebt und aus allen denkbaren Perspektiven gefilmt. "Die Seele des Waldes" ist sein aktueller Film. Erdmann war über viele Jahre mit seinen Kameras unterwegs und hat die vielfältigen Waldlandschaften Deutschlands in sagenhaften Stimmungen erkundet und gefilmt. Aus der Essenz seiner Aufnahmen hat er diesen Film-Vortrag erstellt.

Tickets gibt es an der Kinokasse oder unter www.cineworld-main.de