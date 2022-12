Vorstandsvorsitzender Peter Neumayer und Leichtathletik Abteilungsleiter Uli Drexelius hatten kurz vor Weihnachten ein besonderes Geschenk im Gepäck. Sie durften Reinhilde und Siegfried Schmiedl die Urkunde zur Ehrenmitgliedschaft im Sportverein TSV/DJK Wiesentheid überreichen.

Sichtlich überrascht waren die beiden Geehrten, als sie davon erfuhren. "Im Sportverein sind wir schon von Kindesbeinen an", so Reinhilde Schmiedl. Sie hätten sich dort auch kennengelernt. Seit 1956 ist sie und ihr Mann schon seit 1954 dabei.

"Es war natürlich klar, dass man im Verein hilft und nicht nur davon profitiert" meint Siegfried Schmiedl. So hätten sie es all die Jahrzehnte gehalten. Reinhilde Schmiedl war lange Jahre als Trainerin im Turnen tätig und stets als zuverlässige Helferin bei Turnfesten oder Vereinsveranstaltungen sehr gefragt. Siegfried Schmiedl trainierte Kinder und Jugendliche im Bereich Leichtathletik und hat die Abteilung auch länger organisatorisch geleitet.

Bis 2020 waren beide sowohl als Helferinnen und Helfer als auch als Teilnehmende beim Deutschen Sportabzeichen vertreten. Reinhilde hat es dabei auf 28 Teilnahmen gebracht, ihr Mann Siegfried sogar auf stolze 42. Noch heute hilft er bei der Abnahme, zuletzt beim Sportfest im Juli dieses Jahres.

Viel Aufmerksamkeit oder Anerkennung um ihre Person war ihnen nie so wichtig. "Nicht was man darstellt zählt, sondern was man tut" sagen beide. So war es auch nur konsequent, dass sie ein gemeinsames Foto zu ihrer Ehrung ablehnten, die Ehrenmitgliedschaft jedoch gerne annahmen.

2023 soll dann aber für die beiden Schluss sein mit der aktiven Zeit. Jetzt müssen es andere richten. Peter Neumayer und Uli Drexelius sind sich sicher: es braucht wieder mehr solcher Schmiedls im Verein, dann wird das schon klappen.

Von: Ulrich Drexelius (Abteilungsleiter Leichtathletik, TSV/DJK Wiesentheid 1905 e.V.)