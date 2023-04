An Karfreitag und Karsamstag zogen in Astheim zehn Jungen und ein Mädchen zwischen sechs und 16 Jahren durch den Ort und kündigten den Leuten die Zeit an, indem sie ihre Rappeln lautstark ertönen ließen und dazu einen bestimmten Singspruch rezitierten, wie zum Beispiel: "Ihr Herren und Damen, lasst Euch sagen, die Uhr hat zwölf geschlagen." Jeweils viermal am Tag brachten die Kinder und Jugendlichen ihre Rappeln zu Gehör, die andernorts auch als Leiern oder Ratschen bekannt sind.

Es handelt sich hierbei exakt um jene Uhrzeiten, an denen während des Jahres eine der drei Kirchenglocken erklingt, sprich um 6, 11, 12 und 18 Uhr. Aber die Kirchenglocken verstummen von Gründonnerstag bis zum Ostersonntag, was als Symbol der Trauer über den Tod Jesu zu deuten ist. Unter anderem besagt eine Legende, dass die Glocken am Karfreitag nach Rom fliegen würden, um sich vor Ostern den päpstlichen Segen abzuholen.

Die Jungen und Mädchen ließen auch in diesem Jahr mit Elan und Begeisterung diesen alten Brauch aufleben. Auch bei teils ungemütlicher Witterung erschienen sie vollzählig, standen trotz ihrer Osterferien schon um fünf Uhr morgens für die erste Tour durch den Ort auf und legten in den beiden Tagen knapp 17 Kilometer zurück, was zwei Jugendliche aus der Gruppe mit einer App auf ihrem Smartphone errechnet hatten.

Von: Uli Binzenhöfer (1. Vorsitzender, Gemeindeteam der kathlischen Pfarrei St. Johannes (Evangelist) Astheim)