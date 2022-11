Vor kurzem besuchte uns die Polizei Kitzingen in unserem Casteller Kindergarten. Die Vorschulkinder waren so aufgeregt und konnten es nicht abwarten. Die Polizei übte mit ihnen das richtige Überqueren der Straße zuerst in unserer Turnhalle und anschließend draußen auf der Straße.

Von: Lea Brand (Erzieherin, Kindergarten Castell)