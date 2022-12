Endlich wieder eine Weihnachtsfeier – und damit endlich Gelegenheit, die guten Seelen der Firma zu ehren. Dem Kitzinger Bauunternehmer Thomas Rank war es eine große Freude, sich bei treuen Mitarbeitern zu bedanken – mit Präsenten, aber auch mit anerkennenden Worten für jeden einzelnen.

Auch wenn Corona-Pandemie, Ukraine-Krieg und Energiekrise kleinere Spuren hinterlassen, auch wenn die steigenden Materialkosten und Lieferverzögerungen nicht gänzlich spurlos an der Firma vorbei gehen, so sei es dem Unternehmen doch gelungen, diesen Herausforderungen zu trotzen und mit hochwertiger Qualitätsarbeit wieder bei seinen Kunden zu punkten. Nicht möglich wäre dies ohne das technische und handwerkliche Können der Mitarbeiter gewesen. Deshalb bedankte sich Rank für deren Engagement und Einsatzbereitschaft. "Es freut mich, dass das Miteinander bei uns im Betrieb so gut funktioniert - die Anzahl an Jubilaren ist hierfür Beweis."

Für 25 Jahre im Betrieb – und damit auch eine Ehrung der Handwerkskammer wert – standen sieben Personen auf Ranks Liste: Peter Roth, der "den halben Landkreis mit seinem Liebherr-Bagger umgegraben hat" und seit 2021 seinen Ruhestand genießt; Kranführer und Maschinenspezialist Jürgen Lang, der in der Früh stets der erste Mitarbeiter auf dem Rank’schen Hof ist; Georg Ort, "ein Einschaler par excellence"; Thorsten Seubelt, der gut als Aushängeschild der Firma Rank durchgeht; Betriebsrat Andreas Kirch, der als Capo für größere Baustellen regelmäßig Führungspersönlichkeit beweist; Arne Pfeiffer, der als Bauleiter zwischen der oftmals sehr theoretischen Planung des Architekten und den Erfordernissen der Baustelle perfekt vermittelt; sowie Matthias Sigloch, "der Tausendsassa der Firma Rank", dem kein technisches Problem zu schwer ist.

Für zehn Jahre geehrt wurden "Allrounder" Uwe Köhler, Jürgen Wirth als Spezialist für Armierungen und Mauerarbeiten sowie "die gute Seele des Bauhofs", Michael Weidenbach.

Zudem verabschiedete Thomas Rank Werner Schmitt, Josef Troll, Rainer Grötsch, Hermann Kirch und Theophil Ptok in den wohlverdienten Ruhestand. Obwohl dieser bereits angetreten ist, sind die ehemaligen Mitarbeiter sehr gerne noch ein Teil der Rank-Familie.

Von: Thomas Rank (Geschäftsführer, Bauunternehmen Rank GmbH)