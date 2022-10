Kitzingen vor 1 Stunde

Die Mama Shakers kommen nach Kitzingen

Die "Mama Shakers" um die Sängerin und Trompeterin Angela Strandberg treten am Sonntag, 16. Oktober, um 20 Uhr in der Alten Synagoge Kitzingen auf. Ihre Liebe zum alten, wilden Jazz, Blues und Chansons der „Roaring Twenties“ vermitteln die jungen Wilden aus Paris mitreißend und tanzbar, wie es in einer Pressemitteilung der Stadt Kitzingen heißt. Strandbergs kräftige, tiefe Stimme erinnert dabei an Zaz oder die junge Edith Piaf. Mit Trompete, Waschbrett, Banjo, Klarinette, Gitarre und Kontrabass haben die Musiker ihren eigenen Sound gefunden. Karten gibt es in der Touristinfo der Stadt Kitzingen in der Marktstraße sowie an der Abendkasse.