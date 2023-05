Für das Gelände der einstigen Gärtnerei am nördlichen Ortsrand von Rüdenhausen, unmittelbar neben dem Autohof, stellte ein neuer Interessent als Bauträger seine Pläne im Gemeinderat vor. Bürgermeister Gerhard Ackermann begrüßte zur Sitzung drei Vertreter der Immobiliengesellschaft Terrae mit Sitz in Mainburg in Niederbayern. Auf dem etwa drei Hektar großen Grundstück, das sich in privaten Besitz befindet, soll nach deren Vorstellungen ein Montage- und Logistikzentrum entstehen.

Im August letzten Jahres hatte ein anderer Interessent zunächst Pläne vorgestellt, doch dieser sprang wieder ab. Geschäftsführer Günter Artinger von der Firma Terrae Immobilien betonte, dass seine Gesellschaft das Grundstück vor allem wegen der Lage direkt an der Autobahn für prädestiniert halte. Er hob die Voraussetzungen in Rüdenhausen hervor, dort müsse man von der Fernstraße her keine Ortsdurchfahrt durchqueren, keine Ampeln passieren. Zudem bestehe Planrecht.

Artinger stellte das Unternehmen als Grundstücks-Entwickler vor, der sich um Baurecht und Hochbau kümmere und Immobilien vermittle. Auf Nachfrage sagte er später, dass man rund 200 Unternehmen im näheren und weiteren Umkreis angeschrieben habe. Er sei zuversichtlich, einige hätten Interesse bekundet.

Der Lärm bewegt sich im gesetzlichen Rahmen

Welche Branchen letztlich dort als Mieter einziehen, wollte später der zweite Bürgermeister Karl-Heinz Rebitzer wissen. Das könne man aktuell noch nicht sagen, so Artinger. Es gebe konkret zwei Anfragen von produzierendem Gewerbe aus der Umgebung, verbindlich sei noch nichts. Architekt Marc Loose führte dazu aus, dass auch Firmen möglich wären, die dort Platz für Lagerung und Vorhalt schaffen möchten.

Insgesamt ist die Halle, die auf dem Gelände entstehen soll, mit einer Größe von 180 mal 72 Meter geplant, die Höhe würde zwölf Meter betragen. Einbauten für Büro und Technik seien mit vorgesehen.

Als Zufahrt wird die Straße entlang des Autohofs ausgebaut. Die Frequenz ist mit zwölf Lkw pro Stunde kalkuliert, dazu je zwei pro Stunde nachts. Was Lärmschutz und Schall betreffe, läge man innerhalb der gültigen Bestimmungen. Beim Bau halte man sich an den bestehenden Bebauungsplan, es wären keine Abweichungen erforderlich, hieß es von Seiten des Bauwerbers. Auf der Fläche sind 40 Parkplätze vorgesehen, man gehe zunächst von 30 bis 60 Arbeitsplätzen aus, die dort entstünden, antwortete Architekt Loose auf Nachfrage eines Zuhörers.

Zum Zeitplan hieß es, dass zunächst die Fundamente abgerissen würden. Nach der artenschutzrechtlichen Prüfung solle der Abbruch der Gebäude etwa im Oktober erfolgen, im Anschluss die Erdarbeiten. Der Hochbau könne am März 2024 beginnen, die Fertigstellung laut Architekt Loose sei für April 2024 anvisiert. Der Gemeinderat fasste im Anschluss den Beschluss für die Satzung des Bebauungsplanes.

Der Platzbedarf im Kindergarten steigt "rasant"

In der Sitzung gab Bürgermeister Ackermann beim Punkt Kindergarten bekannt, dass dort die Bedarfszahlen an Plätzen für die Krippe "aufgrund der Geburten rasant steigen." Für das Jahr 2023/2024 fehlen derzeit sieben Plätze, im Jahr darauf drei bis vier. Man frage bereits bei umliegenden Einrichtungen wegen Krippenplätzen nach, hieß es. Durch die vorgesehen Ausweisung eines Baugebiets müsse man in den kommenden Jahren laut Bürgermeister über einen erneuten Anbau an den Kindergarten nachdenken.