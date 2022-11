98 Jahre waren die Mitglieder der Kolpingfamilie Stadtschwarzach mit Herzblut dabei, wenn es um Glauben, Geselligkeit und Zusammengehörigkeit ging. Zwei Jahre vor ihrem 100. Geburtstag musste die Gemeinschaft nun aufgelöst werden, weil sich keine Kandidatinnen oder Kandidaten für ein Vorstandsgremium fanden.

Bereits in der Mitgliederversammlung im September des vergangenen Jahres fassten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer den Entschluss, die Kolpingfamilie aufzulösen. Unter dem Motto "Noch brennt die Kerze" schob man die Auflösung in der Hoffnung auf, doch noch Verantwortliche zu finden. Vorausgegangen waren Jahre, in denen sich das alte Vorstandsteam mangels Nachfolger immer wieder in die Verantwortung nehmen ließ.

Das Ringen um den Fortbestand war letztlich erfolglos. In einer erneuten Mitgliederversammlung am 1. April 2022 beschlossen die Anwesenden endgültig die Auflösung der Kolpingfamilie mit Unterstützung des Diözesanverbands Würzburg. Zehn Mitglieder entschieden sich, dem neuen Kolpingverband Mainfranken Würzburg beizutreten.

Würdevolles Abschiedsfest

Im September trafen sich die Kolpingschwestern und -brüder zu einem Abschiedsfest am Kolpingstein, der vor 28 Jahren neben dem Begegnungshaus Arche aufgestellt worden war. "Die Gedanken des Vereinsvaters Adolf Kolping taten das Ihrige, um trotz aller Traurigkeit Dankbarkeit zu spüren", erinnerte sich Diakon Lorenz Kleinschnitz. Der Kreis für das segensreiche Wirken für die Mitglieder, für die Kirche und das Dorf habe sich nun geschlossen, so der langjährige Wegbegleiter der Kolpingfamilie, der das Abschiedsfest zusammen mit dem ehemaligen Vorstandsteam als würdevollen Abschluss gestaltete.

"Es war eine Zeit des Miteinanders und des Füreinander, der frohen Gemeinschaft, der Feste und des Gebets", so Kleinschnitz. Bei gemeinsamen Gottesdiensten und Gebeten, baulichen und handwerklichen Tätigkeiten rund um die Kirche, bei kirchlichen Belangen, Feiern und Festen sei man stets Stütze der Pfarrgemeinde gewesen. "Immer stand für uns der Dienst an den Menschen und das Engagement für unser Dorf an oberster Stelle", betonte der Diakon. Die Kolpingfamilie habe vielen Menschen Heimat gegeben, Kultur und Bildung gefördert sowie konfessionsüberschreitend den Glauben erlebbar werden lassen. "Wir sind traurig, dass die Zeichen der Zeit nun all das verändert haben."

Neue Gedenktafel enthüllt

Eine Gedenktafel am Kolpingstein erinnert an die 98-jährige Geschichte der Vereinigung. Dort stehen ein großes Kolpingzeichen für die Kolpingfamilie, vier kleine Kolpingzeichen für deren Mitglieder. Mit einem letzten Zapfenstreich wurden Banner und Vereinsfahne eingeholt – ein emotionaler Augenblick für die über 40 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Die Vereinsfahne kommt in das Gemeindearchiv und das Banner in das Kolpingarchiv nach Würzburg. Nun bleiben Kolpingstein und Kolpingstraße in Schwarzach als Erinnerung an die vorbildliche Gemeinschaft.

Die Geschichte: Die Kolpingfamilie Stadtschwarzach wurde am Josephstag 1924 gegründet. Die Weihe der Vereinsfahne fand am 19. August 1928 statt. Nach dem jahrelangen Verbot des Gesellenvereins durch die Nazis wurde die Kolpingfamilie am 20. November 1947 wieder gegründet. 31 Mitglieder bekundeten den Neustart. Das neue Banner wurde am 5. Dezember 1948 geweiht. 1981 traten 40 Frauen dem "Männerverein" bei. Zuletzt zählte die Kolpingfamilie 130 Mitglieder. Dem letzten Vorstandsteam gehörten Brigitte Beck, Luitgard Kleinschnitz, Ute Neuer, Bernhard Hardörfer, Hildegard Eckl, Roland Kraus und Präses Pater Isaak Grünberger an.