Am Sonntag, 16. April, wird im Rahmen des Kitzinger Frühlings die Tourismussaison 2023 eröffnet. Alle Gäste und Interessierte sind an diesem Tag auf den Stadtbalkon am ehemaligen Gartenschaugelände eingeladen. Dort werden von 13 bis 18 Uhr die besten Silvaner-Weine aus Kitzingen ausgeschenkt. Folgende Informationen sind einer Pressemitteilung der Stadt Kitzingen entnommen.

Am Infostand der Touristinfo heißt der Kitzinger Hofstaat die Gäste willkommen. Für die musikalische Umrahmung sorgen das Kolping Musik Corps, die Fränkische Volkstanzgruppe und Timo Lechner.

Der Umweltbeirat der Stadt Kitzingen ist mit einem Informationsstand am Kitzinger Frühling vertreten. Mitglieder des Umweltbeirates, Umweltreferent Uwe Hartmann und der Klimaschutzmanager Martin Schneider überreichen am Sonntag, 16. April, auf der Alten Mainbrücke von 13 bis 16 Uhr Infobroschüren und Taschenaschenbecher und stehen für Fragen und Anregungen zur Verfügung. „Wir wollen vor allem über die Themen Müllverschmutzung, das Kitzinger Lichtkonzept und unser Klimaschutzkonzept berichten“, kündigt Uwe G. Hartmann an.

Unter dem Motto „Kitzingen blüht auf“ können sich die Besucher auch über kostenlose Samentüten und einen Blumengruß (solange der Vorrat reicht) erfreuen.

Der Kitzinger Frühling lockt traditionell tausenden Besucher in die Große Kreisstadt. Von 13 bis 18 Uhr sind zwischen Falterturm und Mainufer wieder jede Menge Aktivitäten vorgesehen. Die Geschäfte sind an diesem Sonntagnachmittag geöffnet.