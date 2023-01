Die Kinderakademie Kitzinger Land bietet auch Anfang 2023 wieder Vorlesungen für Grundschulkinder aus dem gesamten Landkreis an. Folgende Informationen sind einer Pressemitteilung des Landratsamtes Kitzingen entnommen.

Unter dem Titel "Was glaubst Du?" stellen am 21. Januar Vertreterinnen und Vertreter der größeren Religionsgemeinschaften in Kitzingen gemeinsam im Gespräch ihre Gotteshäuser und Bräuche vor. In der Vorlesung am 11. Februar gibt Klaus Petter, Biberberater des Landkreises, unter dem Motto „Biber – Baumeister des Wassers“ sein Wissen über diese Tiere und ihre besondere Lebensweise weiter. Zum Abschluss des Wintersemesters, am 18. März, ist eine musikalische Mitmachaktion geplant. Alle Veranstaltungen finden in der alten Synagoge in Kitzingen statt.

Ab April sind dann im Sommersemester verschiedene Freiluft-Aktionen zu Wolf und Biber sowie zu heimischen Fledermäusen im Angebot, in Zusammenarbeit mit der Umweltstation Kitzinger Land.

Für die Kinderakademie ist Anmeldung erforderlich, die Teilnahme ist aber kostenfrei.

Infos im Internet unter regionalmanagement.kitzingen.de/lag-ziel-leader/kinderakademie/ Interessierte Eltern können sich unter E-Mail: lag-ziel@kitzingen.de für den Mailverteiler anmelden und erhalten dann rechtzeitig vor den Vorlesungen eine Erinnerung