In der Kirche in Kaltensondheim treten schon seit längerem Schäden aufgrund von Feuchtigkeit auf. Jetzt lag dem Biebelrieder Gemeinderat endlich der geotechnische Bericht mit Vorschlägen zu einer Sanierung vor. Zuerst wird aber erst einmal geschaut, worauf die Kirche gegründet ist. Aus der Höhe Richtung Erlach kommt das Wasser wohl nach Kaltensondheim zur Kirche, erläuterte Architekt Thomas Geiger in der Gemeinderatssitzung. Das Wasser steige aus dem Untergrund kapillar über das Fundamentmauerwerk auf.

Geiger könnte sich vorstellen, das Wasser über eine tiefliegende Drainage von der Kirche wegzuführen. Denn in etwa 1,2 Metern Tiefe liege eine wasserundurchlässige Schicht. Falls dies die Lösung wäre, könnte auf eine teure horizontale Sperrschicht im Fundamentmauerwerk verzichtet werden. Wichtig wäre dabei, zu wissen, wie tief die Kirche gegründet ist. Dazu müsste ein Schlitzgraben gezogen werden. Dem stimmte der Gemeinderat zu.

Gemeinderatsmitglieder waren nicht eingeladen

Keine Zustimmung dagegen fand dagegen der Beitritt zur Projektgesellschaft von Windkraft und Freiflächen-Photovoltaikanlagen im Landkreis. Dazu hatte im November vergangenen Jahres eine Veranstaltung in Wiesentheid stattgefunden. Nach den Worten von Gemeinderätin Andrea Czech hätten die Gemeinderatsmitglieder dazu keine Einladung erhalten. Sie fände zwar die Grundidee für das Konzept gut, wünsche sich aber mehr Informationen, bevor sie abstimmen könne. Einen Antrag auf Vertagung stellte sie jedoch nicht.

Gemeinderat Gunnar Krauß pochte auf den vorliegenden Beschlussvorschlag, der lautete, dass die Gemeinde der Projektentwicklungsgesellschaft beitritt. Für den Antrag stimmte dann aber kein Ratsmitglied. Beim Tagesordnungspunkt "Fragen und Anregungen des Gemeinderats" beantragte Czech nochmals, qualifizierte Informationen zu dem Thema zu erhalten.

PV-Anlagen auf kommunale Dächer

Einigkeit gab es beim Thema "Machbarkeit von Photovoltaik auf kommunalen Dächern". Steffen Hoh von Hoh-Ingenieure für Gebäudetechnik hatte sich die möglichen Gebäude angeschaut und dem Gemeinderat zusammen mit seinem Bruder und Gemeinderat Frank Hoh die Ergebnisse vorgestellt. Der Gemeinderat beschloss, vorerst die Grundschule in Kaltensondheim, den Kindergarten in Westheim und die Feuerwehrhäuser in Kaltensondheim und Biebelried statisch und planerisch überprüfen zu lassen. Dafür sind Angebote einzuholen. Gut geeignet wäre auch noch der Bauhof in Kaltensondheim, da müsste aber zuvor das Dach saniert werden. Nicht sinnvoll ist Photovoltaik auf den Dächern der Rathäuser in Kaltensondheim, Westheim und Biebelried.

Die Allianzmanagerin MainLand, Veronika Endres, stellte in der Gemeinderatssitzung den Innenentwicklungspreis vor, mit dem die Aufmerksamkeit auf gelungene Innenentwicklungsbeispiele in den MainLand-Gemeinden gelenkt werden soll. Der Gemeinderat stimmte zu. Ebenso hatte das Gremium grundsätzlich nichts gegen die Erstellung einer Förderrichtlinie für die Entsorgung von Bauschutt. Diese wird laut Endres dem Rat dann vorgelegt und kann dem Ort entsprechend noch angepasst werden, zum Beispiel was die Aufnahme der Landwirtschaft und von Kleinstunternehmen angeht.