Ganz still wurde es plötzlich im Saal, als die Lichter ausgingen und der Vorhang sich langsam öffnete. Gebannt warteten die Kinder der Grundschule Kitzingen-Siedlung auf den Film "Der Räuber Hotzenplotz", der im Rahmen der Schulkinowochen im Roxy-Kino in Kitzingen gezeigt wurde. Gleich morgens machten sich einige Klassen zu Fuß auf den Weg, um pünktlich am Kino zu sein. Nach einem spannenden, lustigen und aufregenden Film und einem gemütlichen Picknick am Bleichwasen kamen die Kinder voller Eindrücke zurück in die Schule. Der Kinderbuchklassiker des Autors Otfried Preußler zog alle in seinen Bann, lange wurde sich darüber im Klassenzimmer ausgetauscht. Diese zwei Tage waren für alle etwas ganz Besonderes, passend zum Jahresthema "Lernen ist kunterbunt"!

Von: Muriel Muth (Lehrerin, Grundschule Kitzingen-Siedlung)