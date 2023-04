Sie sind längst zum Anziehungspunkt geworden, die Prichsenstadt Classics. Am Samstag, 22., und Sonntag, 23. April, lädt das schmucke Städtchen wieder Besucherinnen und Besucher zu der weit über die Grenzen Unterfrankens hinaus bekannten Schau ein, bei der schmucke Oldtimer und alte US-Karossen im Mittelpunkt stehen. Wir klären die wichtigsten Fragen rund um die Veranstaltung.

Was wird an den beiden Tagen geboten?

Bei der Schau stellen sich wieder mehr als 100 Oldtimer im historischen Ambiente des Städtchens auf. Darunter sind auch Raritäten und Besonderheiten von Marken wie Cadillac, Dodge, Chevrolet bis hin zu deutschen oder europäischen Oldtimern. Auch Motorräder sind zu sehen.

Wo finden die Prichsenstadt Classics statt?

Die Ausstellungsfläche zieht sich durch die ganze Altstadt. Der rund 300 Meter lange Bereich vom Stadttor aus wird dabei zur Flaniermeile, entlang derer die Fahrzeuge aufgereiht werden.

Wann genau starten die Prichsenstadt Classics?

Am Samstag, 22. April, ab 16 Uhr und am Sonntag, 23. April, ab 10 Uhr sind die Autos ausgestellt. Offizieller Start ist bereits am Samstag um 10 Uhr, wenn sich rund 35 angemeldete Oldtimer-Freunde zu einer Ausfahrt im Umkreis treffen.

Wo können Besucher parken, und was kostet der Eintritt?

Es bestehen rund um die Altstadt ausreichend Parkplätze auf ausgewiesenen Flächen. Wer noch näher ran will, der kommt am besten mit dem Fahrrad. Der Eintritt ist an beiden Tagen frei.

Wie sieht es mit der Verpflegung aus?

Nicht nur die dort anliegenden gastronomischen Betriebe bieten kulinarische Köstlichkeiten. Zu diesen gehören in Prichsenstadt natürlich Spargel und Frankenwein. Auch auch an den Foodtrucks, die eigens zu der Veranstaltung kommen, kann man sich bestens versorgen.

Gibt es ein Rahmenprogramm der Prichsenstadt Classics ?

Ja, auch am Rande wird einiges geboten. Am Samstag ab etwa 17 Uhr tritt eine Rock-and-Roll-Showgruppe am Karlsplatz auf. Dazu gibt es unter anderem eine Modenschau vom Rockabilly- und Retro Shop "Killerkirsche".

Was bietet der Markt in Prichsenstadt?

An beiden Tagen sind bei den Classics einige Stände mit Kleidern im Stil der 50er- und 60er-Jahre, Schildern, Gemälden, Zeitschriften und manchem mehr.

Wie sieht es mit Musik und Abendprogramm aus?

Für die passende Musik sorgen am Samstag von 16 Uhr bis 20 Uhr die "Honkytones". Abends ist nur in den Gaststätten Betrieb. Am Sonntag spielt ab 12 Uhr die Formation "All 4Music" am Karlsbrunnen.

Warum lohnt sich ein Besuch bei den Prichsenstadt Classics?

Die Mischung macht's. Herrliche alte Autos, dazu chillige, teilweise fetzige Rock'n'Roll-Klänge, Tanz, Verkaufsstände und beste Versorgung, das Ganze im romantischen Ambiente zwischen den alten Bürger- und Fachwerkhäusern, da lässt es sich gut bummeln. Und das alles bei freiem Eintritt.

Wie sind die Prichsenstadt Classics entstanden, und seit wann gibt es die Schau?

Die Classics entstanden aus einem Spargelmarkt im Jahr 2008. Damals hatte der Initiator Hermann Beetz die Idee, neben den Gemüseständen in der Altstadt Oldtimer aufzustellen, um eine schönere Kulisse zu erhalten. So war die Idee geboren, das Ganze jedes Jahr als Veranstaltung in der Spargelzeit durchzuführen.

Wer seinen Oldtimer (Baujahr 1983 und älter) noch am Wochenende in Prichsenstadt mit ausstellen möchte, kann sich auch kurzfristig beim Tourismusbüro der Stadt Prichsenstadt anmelden, entweder per Mail an pachtner.katharina@prichsenstadt.de oder per Tel.: (09383) 975018.