Auf einem recht soliden Fundament steht der Haushalt des Marktes Abtswind auch in diesem Jahr. Das belegte das insgesamt 6,937 Millionen Euro umfassende Zahlenwerk, das der Gemeinderat in seiner Sitzung ohne Gegenstimme und ohne Diskussion verabschiedete. Finanziell kann die 849 Einwohner zählende Gemeinde weiterhin auf eine zuletzt erneut sprudelnde Gewerbesteuer bauen. Mit 1,577 Millionen Euro an Einnahmen rechnet die Kommune für das vergangene Jahr, im Finanzplan für 2023 sind 1,2 Millionen Euro angesetzt.

Nicht nur das führt dazu, dass Abtswind beim Punkt Steuerkraft pro Einwohner auf Platz zwei aller Gemeinden im Landkreis Kitzingen liegt. Der zweite Bürgermeister Jürgen Bünnagel, der die Sitzung für den erkrankten Bürgermeister Jürgen Schulz leitete, zeigte sich sehr zufrieden mit den Zahlen, die Kämmerin Hanna Brendler von der Verwaltungsgemeinschaft in Wiesentheid noch einmal näher erläuterte.

Fünf Prozent Plus beim Verwaltungshaushalt

Im einzelnen umfasst der Verwaltungshaushalt 3,397 Millionen Euro, was einem Plus von rund fünf Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Der Vermögenshaushalt fällt mit 3,539 Millionen Euro etwas höher aus und weist 574.241 Euro, oder 16,2 Prozent mehr auf, als zuvor. Die Zuführung zum Vermögenshaushalt ist mit 118.901 Euro angesetzt. Im Plan bleiben die Hebesätze bei der Grundsteuer A (340 Punkte) und B (320), sowie bei der Gewerbesteuer (340) gleich.

Größter Posten im Verwaltungshaushalt ist die Umlage an den Landkreis, an den Abtswind 708.339 Euro zahlen muss. Weiterhin schlagen Personalausgaben mit 668.963 Euro zu Buche. Die Umlage an die Verwaltungsgemeinschaft beträgt 155.367 Euro, für den Schulverband sind es 72.800 Euro.

Größter Posten im Vermögenshausalt ist der Grunderwerb, wofür die Kommune 2,44Millionen Euro angesetzt hat. Hier ist in erster Linie an Flächen für das anvisierte Gewerbegebiet in Richtung Wiesentheid gedacht. Außerdem sind für den Bereich Tiefbau 520.100 Euro eingestellt, wobei die Planungskosten für die Kläranlage mit 250.000 Euro betragen. Für die Erneuerung einer Straße am Festplatz (100.000 Euro), sowie die Planung für das Gewerbegebiet (72.000 Euro), ist Geld vorgesehen. Beim Hochbau stellt die Erneuerung des Unteren Torhauses (150.000 Euro) den größten Posten dar.

Rücklagen belaufen sich auf 4,2 Millionen Euro

Sofern alle Ausgaben getätigt werden, entnimmt der Markt Abtswind zur Deckung 2,968 Millionen Euro aus seinen Rücklagen. Diese belaufen sich laut Kämmerin Brendler auf 4,203 Millionen Euro.

Der Schuldenstand des Marktes Abtswind beläuft sich zum Jahresende auf 378.899 Euro, was eine Pro-Kopf-Verschuldung von 446 Euro ergibt. Die Schulden sind auf eine Kreditaufnahme für die Wasserversorgung im Jahr 2019 zurück zu führen. Große Projekte, wie der in den nächsten Jahren anstehende Anschluss an die Abwasseranlage in Wiesentheid, oder die Erschließung eines Gewerbegebietes, sollen, so die Vorschau, weitgehend über einen Kredit finanziert werden.

Außerdem stellte der momentan zuständige Revierförster Samuel Thumm das Förderprogramm "Klimaangepasstes Waldmanagement" in der Sitzung vor. Der Markt Abtswind verfügt über rund 250 Hektar Gemeindewald und könnte davon profitieren. Thumm ging auf die zwölf Kriterien ein, die zu erfüllen wären. Unter anderem müsste Abtswind einen Bereich von rund zwölf Hektar Wald stilllegen, was möglich wäre, so der Fachmann. Die Gemeinderäte zeigten sich aufgeschlossen. Festgelegt wurde, dass sich die Räte die betreffende Fläche einmal vor Ort anschauen wollen.

Zweiter Bürgermeister Bünnagel teilte mit, dass man einen Platz für eine angedachte Bücherzelle in der Ortsmitte, im Bereich hinter der Bushaltestelle, festgelegt habe. Außerdem teilte er mit, dass der Fremdenverkehrsverein 200 Bäume für die Abtswinder Flur spendet. Dazu solle eine Pflanzaktion mit den Kindergarten-Kindern anberaumt werden.