Aufgrund des regen Handels in Kitzingen fanden die reformatorischen Gedanken nach Luthers Thesenanschlag bald auch in Kitzingen Anklang. Der 10. August 1522 gilt als Geburtstag der evangelischen Gemeinde Kitzingen.

Kitzingen feiert somit in diesem Jahr 500 Jahre Reformation. An dieses Jubiläum wird laut Dekanin Kerstin Baderschneider beim Gottesdienst am Reformationstag – Montag, 31. Oktober – ab 19 Uhr in der Stadtkirche erinnert. Dazu gibt es ein Anspiel, das im Jahr 1522 handelt, fünf Jahre nach Luthers Thesenanschlag, und ein – mögliches – Gespräch zwischen dem Zentgrafen und dem Bürgermeister wiedergibt. Gastpredigerin ist Regionalbischöfin Gisela Bornowski.

Über die Reformation in Kitzingen gibt die "Chronik der Evang.-Lutherischen Kirchengemeinde" aus dem Jahre 1963 von Dr. Richard Herz Aufschluss. Neuaufgelegt und ergänzt wurde das Werk 2017. Wissenswertes enthält auch Alfred Schübels Buch "Das Evangelium in Mainfranken" (1958). Der "Gemeindebote für die Evang.-Luth. Kirchengemeinde" vom November 1967 beleuchtet aus Anlass des Jubiläums 150 Jahre Stadtkirche die Zeit, in der Kitzingen sich der evangelischen Predigt öffnen und sich der reformatorischen Bewegung anschließen konnte.

Die erste Quelle

Eine Quelle neuesten Datums ist der Aufsatz von Pfarrer Wolfgang Huber (Marburg) über Christoph Hoffmann, der 1522 erstmals predigte und damit "der erst, der das Euangelium den von kitzingen zu den letzten Zeiten bracht" war.

Christoph Hoffmann, der um 1495 in Ansbach geboren wurde, erhielt laut Huber durch die Vermittlung des markgräflichen Zentgrafen Konrad Gutmann die Anstellung als Ratsprädikant in Kitzingen. Dieser hatte bei Martin Luther in Wittenberg studiert, weswegen er vom Volk "der kleine Luther" genannt wurde. In der Literatur ist meist vom 10. August die Rede, an dem Hoffmann seine erste evangelische Predigt in der heute katholischen Kirche St. Johannes hielt. Auf der Tafel in der "Geschichtsecke" im Eingangsbereich der evangelischen Stadtkirche wird der 8. August als Datum genannt.

Hoffmann erreichte schon bald eine Neuordnung des Gottesdienstes im Sinne des evangelischen Glaubens. 2023 wurde die Armenpflege eingeführt. Zu ihr hatte Luther in seiner Schrift "Ordnung des gemeinen Kastens" die Anregung gegeben. Hoffmann heiratete am 5. November 1526 eine Kitzinger Bürgerstochter, verließ 1527 Kitzingen und war später Pfarrer in Jena.

Führende Gestalt der Kitzinger Reformation

1525 kam Martin Meglin – in früheren Schriften auch Meglein genannt – nach Kitzingen und besetzte die Pfarrstelle St. Johannes. Er gilt bis zu seinem Tod 1533 laut Huber als "zweifellos die führende Gestalt der Kitzinger Reformation". Er wirkte zur Zeit des Bauernkrieges. In der Chronik wird berichtet, dass er beim Markgrafen Casimir tapfer für die im Leidenhof geblendeten Kitzinger eintrat, die sich den Bauern angeschlossen hatten. Weil Casimir die reformatorische Bewegung in Franken wieder stoppen wollte, musste Meglin die Stadt für zwei Monate verlassen.

Nach Casimirs Tod 1527 wurde Meglin auch Berater dessen Nachfolgers Georg des Frommen. Ein halbes Jahr vor Meglins Tod wurde die brandenburgische Kirchenordnung in Kitzingen eingeführt.

1534 wurde Georg Schmalzing Stadtpfarrer. Ihm wird nachgesagt, sich "tapfer und unverdrossen für die Festigung des evangelischen Kirchen- und Schulwesens" eingesetzt zu haben. 1650 wird im sogenannten Gnadenvertrag nach vielen Auseinandersetzungen die Zweikonfessionalität der Stadt festgeschrieben.