Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah. Das dachten sich die Studentinnen und Studenten der Kitzinger Fachschule Hauswirtschaft am Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Kitzingen-Würzburg (AELF). Unter der Führung der Lehrerin Gabriele Schenk und Wolfgang Thomann, langjähriger Schafberater am AELF, ging es in die Rhön.

Im Schwarzen Moor in Fladungen erlebten die Hauswirtschaftsschüler wie unterschiedlich die Natur bereits aussieht, wenn man nur wenige Landkreise weiterfährt. Wolfgang Thomann wies auf viele für die Rhön typischen Pflanzen hin wie das Wollgras, die Krähenbeere oder verschiedene Heidekräuter und erläuterte wie das Moor vor 12.000 Jahren nach der letzten Eiszeit entstanden ist. Anschließend besichtigte die Gruppe die eindrucksvolle Basaltsäulenwand bei Oberelsbach. Dort am Gangolfsberg sind durch vulkanische Aktivität vor Millionen von Jahren Magmaströme erkaltet und zu zahllosen Basaltprismen erstarrt, die heute wie feinsäuberlich aufgeschichtet da liegen.

Abschließend ging es weiter nach Wiesenfeld bei Karlstadt wo die Biologin Christiane Brand die Gruppe über die Besonderheiten des Lebensraums "Karlstadter Trockenrasen" informierte. Hier kommen Pflanzen vom Ende der letzten Eiszeit wie die Echte Küchenschelle oder das Frühlingsadonisröschen und botanische Einwanderer aus dem Mittelmeerraum wie der Blaugrüne Faserschirm und das Apenninen-Sonnenröschen zusammen. Um diese wertvollen Biotope zu schützen, müssen die Flächen aber gepflegt werden.

Denn Biodiversität gelingt bei genauem Hinsehen im achtsamen Miteinander von Mensch und Tier, so das Fazit der Fachschülerinnen am Ende der Lehrfahrt des Wahlpflichtmoduls Garten und Natur.

Von: Simon Vornberger (Presse und Kommunikation, Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Kitzingen-Würzburg)