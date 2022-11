Der letzte Tag der Casteller Kirchweih ist und bleibt für die meisten in der kleinen Gemeinde am Steigerwald ein Feiertag. Diesmal sogar im doppelten Sinn, denn der Dienstag mit dem Auszug der Bürgerwehr fiel auf den Allerheiligen-Tag. Viele Zuschauer, und vor allem Kinder, nutzten die Gelegenheit, um den traditionsreichen Zug beizuwohnen und den üblichen Stationen zu begleiten.

Beim Antreten früh am Morgen vor dem Rathaus meldete Bürgerhauptmann Volker Hartmann dem Bürgermeister die 65 Männer in Frack und Zylinder angetretenen Männer, die die seit 210 Jahren währende Tradition diesmal pflegten. Dazu gesellten sich noch Gemeinderäte und Kirchenvorstände, die nach dem Rathaus im Schloss und dann an der Kirche kurz Station machten. Das besondere an dem Ereignis stellten Bürgermeister Christian Hähnlein, Ferdinand Fürst zu Castell, wie auch Dekan Günther Klöss-Schuster in ihren kurzen Ansprachen an die Bürger heraus. Am Rathaus, im Schloss und an der Kirche machte die Wehr wie üblich jeweils einen kurzen Halt.

"Lasst Euch den Tag nicht vermiesen"

Trotz der momentan ungewissen Zeiten sollen die Casteller den Tag doch feiern. "Lasst euch den Tag nicht vermiesen, in dem ihr euch quälenden Gedanken hingebt. Dieser Tag ist alternativlos", gab Dekan Klöss-Schuster der Bürgerwehr mit auf den Weg.

Am Rathaus griff Bürgermeister Hähnlein auf, dass derzeit vieles im Wandel sei. So sei der Klimawandel auch an der Kirchweih zu spüren. Schließlich habe man "fast sommerliche Temperaturen", so Hähnlein, dieses Jahr auch in Castell Ende Oktober. Hähnlein ehrte einige Bürger für ihre Teilnahme am Auszug. Heraus stachen dabei Georg Schwarz, der bereits 50 mal mitmachte. Für 40 mal wurde Helmut Kaul geehrt, der wieder als Trommler dabei war.

Ein Tag, um Freundschaften zu pflegen

Im Schloss richtete Fürst Ferdinand zunächst nachdenkliche Worte an die Gekommenen. Manche von ihnen würden trauern, manche sorgten sich um die Zukunft. Es sei aber beileibe nicht alles schlecht, so der Fürst. Den meisten hier gehe es gut, man lebe in Freiheit und könne in Frieden feiern. "Mit gemischten Gefühlen, aber ich denke, wir können feiern." Freundschaften zu pflegen, sei für ihn gerade am Kirchweih-Feiertag wichtig.

Es folgte der letzte Stopp an der Kirche, wo die Gekommenen auch einen Segen vom Dekan bekamen. Im Anschluss hatten die Bürgerwehr, wie auch die Zuschauer und Zuschauerinnen, die Zeit dazu. Später fand das Bürgerschießen am üblichen Platz hinter dem Gasthof Grüner Baum, am Nachmittag stand diesmal wieder der Schlosstanz im Mittelpunkt zum Ausklang der Kirchweih.