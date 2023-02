Iphofen plant Bürgerversammlungen für die Stadt und ihr Ortsteile. Die Termine sind laut einer Pressemitteilung der Stadt: Montag, 13. März, im Bürgerhaus in Possenheim; Mittwoch, 15. März, im Gasthaus Girscht in Hellmitzheim; Donnerstag, 23. März, im Schützenhaus in Dornheim; Dienstag, 28. März, im Bürgersaal in Birklingen; Donnerstag, 30. März, im Feuerwehrsaal in Nenzenheim.

Los geht's jeweils um 20 Uhr. Die Bürgerversammlungen dauern jeweils bis 21.30 Uhr. Der Termin für die Bürgerversammlung in Mönchsondheim steht noch nicht fest, sie findet voraussichtlich Mitte des Jahres in den sanierten Räumen des museumspädagogischen Zentrums statt. In Iphofen selbst ist die Bürgerversammlung am Mittwoch, 8. März, um 19.30 Uhr in der Karl-Knauf-Halle.