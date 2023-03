Der Steigerwaldklub Iphofen betreut fast 500 Kippnistkästen im Iphöfer Umfeld. Horst Altenhöfer war in den letzten Wochen mit fleißigen Helfern von Mitgliedern, Lukas vom Bundesfreiwilligendienst und Enkel Frederik wieder bei Wind und Wetter unterwegs, um 475 Kippnistkästen zu reinigen. Die Kästen werden bei unseren Höhlenbrütern wie Kohlmeise, Blaumeise, Kleiber, Sperling, Rotschwanz u. a. sehr gut angenommen. Interessant ist die Belegung: im Wald sind 133 Kästen zu 98 Prozent belegt, bei insgesamt 475 Kästen liegt die Belegung bei 78 Prozent. In den rekultivierten Gipsbrüchen der Firma Knauf wurden die Kästen erst im späten Frühjahr 2022 angebracht, deshalb waren nicht so viele Kästen besetzt. Hier ist also noch Luft nach oben. Im Raum Iphofen und in den Gipsbrüchen wurden bisher 495 Nistkästen produziert und angebracht. Bei Vogelfreunden wurden deutschlandweit weitere 123 Stück angebracht. 34 Kippnistkästen warten noch auf einen neuen Standort.

Von: Horst Altenhöfer (2.Vorstand, Steigerwaldklub Iphofen e.V.)