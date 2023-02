Ein in Zeiten des Klimawandels fast schon allgegenwärtiger gemeinsamer Gedanke hat die Stadtbücherei Marktbreit und die Altholzerei Ullrich zusammengebracht, der der Nachhaltigkeit. Seit 2019 schafft Stefan Ullrich in seiner Altholzerei im Marktbreiter Ortsteil Gnodstadt Schönes, Dekoratives und Nützliches aus bis zu Jahrhunderte altem Holz. Vielerorts in der Umgebung kann man seine kreativen Produkte bereits bewundern, so jetzt auch im Seinsheimschen Schloss in Marktbreit. Zu Zwecken der Präsentation von Medien spendet die Altholzerei der Stadtbücherei großzügig zwei in ihrer Werkstatt wunderschön aufgearbeitete Holzkisten. Von Getränkekisten über Lagerbehältnisse in Handwerk und Industrie zu Bücherboxen, die in der Stadtbücherei Marktbreit ganz im Sinne der Nachhaltigkeit eine weitere Bestimmung finden.

Von: Sabrina Burger (Mitarbeiterin, Stadtbücherei Marktbreit)