Die Abteilungen leisten hervorragende Arbeit, so lässt sich die Generalversammlung des Turnverein 1862 Dettelbach e. V. zusammenfassen.

Der Vorstand Arno Reimer konnte zahlreiche Mitglieder und Ehrenmitglieder begrüßen und einige von ihnen für ihre langjährige Vereinstreue ehren. Jahrelange Treue zu einem Verein ist keine Selbstverständlichkeit mehr und daher bedankte sich der Vorstand ganz besonders bei diesen Mitgliedern. Geehrt wurden für 30 Jahre Monika Weisenseel, für 40 Jahre Klaus Krissmer, für 50 Jahre Elisabeth Unger, Arno Weimann und Marlene Ludwig, für 55 Jahre Michael Hartmann, Ernst Plannasch und Karl Unger, für 60 Jahre Ernst Dobler und Manfred Weisenseel, für 65 Jahre Helmut Kleinhans und für 70 Jahre Albert Krissmer.

Die einzelnen Abteilungen berichteten über das abgelaufene Jahr. Trotz zusätzlicher Kapazitäten gibt es beim Eltern-Kind-Turnen immer noch eine Warteliste, so gefragt sind diese Stunden.

Handball hatte letztes Jahr mit einem Bundesliga Freundschaftsspiel, ein Highlight hier vor Ort. Dank gilt dem Sponsor Craft. Die vielen Jugendlichen im Handballbereich suchen noch mehr Trainer und Betreuer. Interessierte können sich bei der Abteilung melden.

Taekwondo ist bis elf Jahre ebenfalls sehr gut aufgestellt. Die Jahrgänge darüber haben noch Plätze frei. Viele Mitglieder legten letztes Jahr erfolgreich ihre Gürtelprüfungen ab.

Tischtennis spielt mit seinen sehr aktiven Jugendlichen und Erwachsenen in verschiedenen Ligen. Sie sind in der Landesliga oder der Bezirksliga A bis C vertreten. Ihre Ergebnisse lassen sich auf der Homepage verfolgen.

Die Yogakurse, in denen unterschiedliche Yoga-Stile praktiziert werden sowie die Rückenschule zur Vorbeugung von Rückenschmerzen haben regen Zulauf. Wer mehr Power möchte, kann sich im Verein mit Fitness oder dem neuen Zumba-Angebot auspowern.

Ein Ausblick in die Zukunft zeigte auf, dass die Digitalisierung auch vor dem Sport nicht halt macht und die Vereine sich anpassen müssen.

Die Vorstandschaft möchte sich hier noch einmal ganz herzlich bei allen Trainern/innen, Betreuer/innen, sowie allen Spendern und Sponsoren für das vergangene Jahr bedanken! Ohne ein solch engagiertes Team, wäre die Arbeit nicht zu bewältigen.

Von: Arno Reimer (1. Vorstand, TV Dettelbach 1862 e.V.)