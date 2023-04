Die Würzburger Autorin Juliane Michel kommt am Freitag, 12. Mai, um 19 Uhr, in die Stadtbücherei Iphofen und liest aus ihrem neusten Roman "Fräulein Wünsche und die Wunder ihrer Zeit".

Der Roman handelt laut Ankündigung von einer jungen Frau in den 1950er Jahren in Frankfurt am Main, die gegen alle Widerstände um ihr Glück in Zeiten von Wiederaufbau und Wirtschaftswunder kämpft. Karin Wünsche ist 20 Jahre alt und träumt von der großen weiten Welt. Als sie sich in den afroamerikanischen GI Billy verliebt, schwebt sie im siebten Himmel. Doch dann muss Billy zurück und Karin entdeckt, dass sie schwanger ist. Und sie ahnt, dass das Leben für die Mutter eines Besatzerkindes nicht leicht sein wird.

Juliane Michel ist das Pseudonym der Romanautorin Ulrike Sosznitza, die in Darmstadt geboren wurde und in Frankfurt am Main Bibliothekswissenschaften studierte. Für die Geschichte von Fräulein Wünsche recherchierte sie akribisch über das Frankfurt der Nachkriegsjahre und sprach mit Menschen, deren Schicksal eng mit den amerikanischen Besatzern verbunden ist.

Passend zum Buch gibt es für alle Besucherinnen und Besucher an diesem Abend auch ein kleines Buffet mit typischen Wirtschaftswunder-Spezialitäten.

Karten zu 5 Euro (Vorverkauf) gibt es in der Stadtbücherei Iphofen und in der Buchhandlung Buchstäblich in Iphofen zu den Öffnungszeiten oder an der Abendkasse (6 Euro). Das Buffet ist im Eintritt enthalten. Einlass ab 18.30 Uhr.