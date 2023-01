Mit großem Interesse verfolgten Mitglieder der Initiative "Kultur- und Geschichtstreff des Förderkreises Kirchenburg Kleinlangheim e.V." einen Bildvortrag von Werner Wolf zu den archäologischen Grabungen (ab 1962) in den Gräberfeldern Kleinlangheims aus der "Merowinger- und der Römischen Kaiserzeit" sowie zu den Grabungen in der St. Georg- und Marienkirche 1973/74. Eine umfangreiche Dia-Sammlung wurde freundlicherweise aus dem Nachlass des Grabungsleiters Karl Schneider (Volkach) von dessen Sohn Georg Schneider für weitere Forschungen und Dokumentationen zur Verfügung gestellt. Nach erfolgter Digitalisierung ist ein Bildervortrag im Torhaus der Kirchenburg Kleinlangheim für die interessierte Öffentlichkeit anlässlich des Frühlingsmarktes am 19. März 2023 geplant.

Von: Monika Conrad (Leitung des Initiativkreises Kultur- und Geschichtstreff Förderkreis Kirchenburg Kleinlangheim e.V.)