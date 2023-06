Heidemarie und Manfred Giffing aus Obernbreit feierten am Wochenende ihre Diamantene Hochzeit. Standesamtlich geheiratet haben beide am 2. Juni 1963, am Tag darauf folgte dann die kirchliche Trauung, beides in Obernbreit. Geboren ist die 79-jährige als Heidemarie Löhlein in Uffenheim, mit 14 Jahren zog sie mit ihren Eltern nach Obernbreit, wo diese eine Metzgerei übernahmen. Im elterlichen Betrieb lernte sie dann auch den Beruf der Metzgereifachverkäuferin.

Gebürtig in Obernbreit ist Manfred Giffing, der dort auch zur Schule ging. In Marktbreit lernte er Maler und Verputzer, nach einigen Jahren Arbeit in diesem Beruf ging er zur Bahn, wo er schließlich Bahnbeamter wurde. Das Ehepaar Giffing hat drei Kinder und sieben Enkelkinder. Und sie wissen auch noch ganz genau, wann "der Funke übergesprungen ist", wie Heidemarie erzählt: Am 28. August 1960 vor dem Kino im Marktbreit und Manfred ergänzt: "beim Millowitschfilm `Der Etappenhengst`."

Heidemarie Giffing hat ein Backbuch geschrieben

Die Leidenschaft von Heidemarie Giffing ist das Backen und Kochen, sie hat bereits ein Backbuch geschrieben und probiert immer gerne Neues in der Küche aus. "Wir sind dann die Versuchskaninchen", kommentiert Ehemann Manfred. Der wiederum war Fuß- und Volleyballer beim TSV Obernbreit, so manches Wochenende spielte er gleich in drei Mannschaften. "Mein Mann ist ewig und drei Tage dem Ball nachgerennt", kommentierte die Ehefrau diese Leidenschaft.

Was beide nicht daran hinderte, viel gemeinsam zu reisen – mit dem Schiff waren sie schon im östlichem Mittelmeer, bis in St. Petersburg oder auch am Nordkap. Und immer wieder ging es ins nahe Allgäu. Manfred Giffing war von 1978 bis 1984 Gemeinderat in Obenbreit, beide tanzen leidenschaftlich gerne und beide sind Mitglied im Obst- und Gartenbauverein.

Zum Jubiläum überbrachte Bürgermeisterin Susanne Knof am Samstag die Glückwünsche der Gemeinde. So richtig gefeiert wird aber erst in ein paar Wochen, da steht bei Heidemarie Giffing zudem ein runder Geburtstag an.