Das Ehepaar Adolf und Rosemarie Lenz in Albertshofen feierte das 60. Ehejubiläum im Kreise seiner Familie und Freunden. Bürgermeister Horst Reuther gratulierte dem Jubelpaar mit einem Geschenkkorb von der Gemeinde.

Kennengelernt hatten sich die Beiden am 1. Mai 1956 auf einer Tanzveranstaltung im Kolosseum in Kitzingen. Es war Liebe auf den ersten Blick – Adolf Lenz kam, sah und beschloss – die oder keine! "Das war gar nicht so leicht, denn ich war schon von einem anderen Tanzpartner vorbestellt", erinnert sich die Jubilarin. Kurzerhand reservierte Adolf Lenz die hübsche, blonde Rosemarie für den ganzen Abend – und wie es sich daraus ergab, für ein ganzes Leben. Beide waren beim Kennenlernen erst 17 und 20 Jahre alt, doch erst sechs Jahre später erfolgte das " Ja" fürs Leben.

Rosemarie und Adolf Lenz wurden am 2. November 1962 standesamtlich vom Bürgermeister Kaspar Uhl und am nächsten Tag von Pfarrer Wilhelm Schwenold in der Albertshöfer St. Nikolauskirche getraut. Die Kinder Bernd und Heidi wurden geboren und heute freut sich das Jubelpaar über die Enkel Renee`, Robin und Lenny.

Rosemarie kam am 16. Juli 1939 als zweites von drei Kindern der Eheleute Rosina und Konrad Hofmann zur Welt. Nach dem Schulbesuch half sie in der elterlichen Gärtnerei mit und versorgte die Großmutter.

Adolf Lenz wurde am 4. April 1936 als zweites Kind von vier Geschwistern von Ernst und Kunigunde Lenz in Kitzingen geboren. Er erlernte bei der Firma Huppmann den Beruf eines Maschinenschlossers und übte diesen dort von 1950 bis 1958 aus. Anschließend wechselte Adolf Lenz – genannt Ago – zur Firma Lenz-Ziegler-Reifenscheid, bei der er über 40 Jahre in der Werkstatt und als Baggerführer arbeitete. Seine große Leidenschaft war das Schnapsbrennen. Unzählige Goldene Medaillen von Brandweinprämierungen zieren sein Schnaps-Stüble.

Seit seiner Kindheit ist er auch ein Bayern-Fan. Zehn Jahre spielte er als begeisterter Fußballer in der 1. Mannschaft des F.V.gg Bayern Kitzingen mit, später in der Alte Herren Mannschaft. Ago wurde zum Ehrenmitglied ernannt, erhielt den Ehrenring der F.V.gg Bayern Kitzingen und wurde mit einer Urkunde für seine vorbildlichen ehrenamtlichen Leistungen im Fußballsport ausgezeichnet. Er blickt auf eine langjährige Mitgliedschaft bei der Schützengesellschaft, dem Sängerverein und dem VdK.

Ein besonders interessantes, gemeinsames Hobby prägt das Leben des Jubelpaares – das Reisen. "Die ganze Welt haben wir schon bereist - von Neuseeland bis Alaska. Es fehlt nur noch der Panama-Kanal. Wir haben schon über 700 Flugstunden hinter uns und blicken auf 30 wunderschöne Kreuzfahrten zurück", schwärmt Rosemarie.