Der gemischte Chor Dettelbach und der gemischte Chor Schwarzach haben beschlossen, in nächster Zeit gemeinsam zu üben und aufzutreten. Zudem soll für das im Sommer anstehende Gründungsfest zum 175-jährigen Bestehen der Dettelbacher Gesangsfreunde ein Projektchor gestartet werden.

Der Schwarzacher Chor war noch zur Adventszeit aufgetreten, hat aber nur noch zwölf Stimmen zur Verfügung – zu wenig für einen erfolgreichen Auftritt. Der Männerchor wurde in der Vergangenheit bereits aufgelöst. Übergangsvorstände hatten sich bereits mit dem Gedanken beschäftigt, den Chor nicht mehr weiter zu führen.

Als der zweite Vorsitzende Dietmar Klose den Zusammenschluss mit dem Dettelbacher gemischten Chor ins Gespräch brachte, stieß er bei dessen Vorsitzenden Ingeborg Weißmann sofort auf Aufmerksamkeit, denn Dettelbach kann derzeit 23 Stimmen beisteuern. Damit können rund 30 Singende auf der Bühne stehen.

Beide Chöre können profitieren

Da eine erste gemeinsame Chorprobe im Februar aufzeigte, dass beide Chöre davon profitieren können, sagte Ingeborg Weißmann mutig zu. Derzeit ist ein erster gemeinsamer Auftritt zum 1. Mai in der Wallfahrtskirche Dimbach geplant. Lediglich die Jubiläumsveranstaltung wird wegen des laufenden Rathausumbaus in Dettelbach auf das Frühjahr 2024 verlegt.

Am 23. Juli soll das Gründungsfest jedoch mit einem gemeinsam mit Schwarzach ausgerichteten Festgottesdienst begangen werden, dann sind auch Ehrungen vorgesehen. Für den 17. und 18. September sind Chorprobentage vorgesehen.

Die beiden Chöre firmieren bis auf weiteres unter ihren angestammten Namen, ein eigener Name ist derzeit nicht vorgesehen. Die Chorleitung übernimmt Frank Sodemann, der auch die Musikschule Dettelbach leitet. Chorproben sind immer montags um 19.30 Uhr in der Rudolf-von-Scherenberg-Schule in Dettelbach.

Wer am Chorprojekt mitmachen will kann sich bei Ingeborg Weißmann unter Tel.: (09324) 1809 oder ingma-weissmann@t-online.de ergänzende Informationen holen.