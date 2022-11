Der Mainschleifen-Shuttle verbindet 26 Orte zwischen der Mainschleife und dem Steigerwald. Neben den Regelfahrten verkehrt der Shuttle zusätzlich an Weinfesten und bestimmten Feiertagen. Ob der Shuttle ab Mai 2023 ebenfalls in Dettelbach hält, will der Stadtrat am Montagabend beraten.

Zudem gibt es in der Sitzung, die jetzt zur "Winterzeit" wieder bereits um 19 Uhr im Historischen Rathaus beginnt, weitere Infos zur Planung eines möglichen Fußgängerstegs bzw. einer Fahrzeugbrücke zwischen Dettelbach und Mainsondheim. Dazu wurde eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben; erste Ergebnisse liegen nun vor.

Weitere Themen: Die Schmutzwasser- und die Niederschlagswassergebühren werden für die Jahre 2023 bis 2026 neu festgelegt, ebenso die Kosten für die Wasserversorgung. Zudem geht es um eine neue touristische Marke für Dettelbach, ein Leitbild für den gesamten Tourismusbereich, das sich die Stadt schon länger auf ihre Fahnen geschrieben hat. Eine Agentur stellt das Ergebnis nun vor.

Außerdem schlägt die Stadtverwaltung vor, der Geschäftswelt in Anbetracht der aktuellen Krisen zu helfen. So soll es etwa mehr Möglichkeiten für Stundungsanträge bei Gewerbesteuerforderungen geben.