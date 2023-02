Die Monkeyman Band ist bekannt für ihre funky Interpretationen von Klassikern aus Pop und Rock. Am Samstag, 18. Februar, ab 19 Uhr gastiert das Trio laut einer Mitteilung in der Alten Schmiede in Dettelbach. Markenzeichen des Trios sind laut Konzertankündigung James Brown-Shouts, rockige Gitarrensoli und klassische Hammondorgel. Marcus Schniedermeier (Gesang, Gitarre), Michael Hauck (Keyboard) und Peter Wirth am Schlagzeug sorgen vom ersten Ton an für Stimmung und lassen mit einem Mix aus Funk, Soul und Groove die Tanzbeine zucken.

Karten gibt es in der Alten Schmiede, Am Bach 5-7, sowie online unter shop.ticketpay.de/organizer/7ZYN48QF