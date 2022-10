Seit der Kitzinger Immobilien-Entwickler und inzwischen auch Stadtrat Georg Wittmann im Jahr 2015 das 32 Hektar große Areal der ehemaligen US-Wohnsiedlung Marshall Heights erworben hat, nahm das Areal eine enorme Entwicklung. Alle Texashäuser waren rasch verkauft und von den vielen Wohnblocks ist ein großer Teil saniert – etwa 2500 Menschen wohnen dort. In der Bürgerversammlung klagten mehrere Bürgerinnen und Bürger ihr größtes Leid: Die Situation der Spielplätze, die bislang nicht vorhanden sind.

Oberbürgermeister Stefan Güntner kündigte die Anlage eines Spielplatzes direkt vor dem BRK-Kinderhaus an, um die Situation für Familien und Kinder zu verbessern. Er bemerkte, dass außer dieser kleinen Fläche die Stadt keinerlei Grundbesitz in dem Areal hat und deswegen im unteren Bereich des Areals keine weiteren Spielflächen möglich sind. Mehrere Anwohnerinnen bemängelten das Fehlen von Spielflächen, Bolz- oder Basketball-Plätzen und für ältere Kinder sei rein gar nichts vorhanden.

Georg Wittmann sieht sich zu Unrecht an den Pranger gestellt

Güntner machte mehrmals deutlich, dass der Stadt die Hände gebunden seien und ein Besitzer des Areals nicht zur Anlage von Spielplätzen gezwungen werden könne. Bauamtsleiter Oliver Graumann sprang dem OB zur Seite mit seinem Hinweis, dass die Stadt einst vom Besitzer Wittmann Spielflächen gefordert habe – leider erfolglos. Deswegen sei die Kritik einzig und allein an den Eigentümer zu richten.

Auf Nachfrage dieser Redaktion empörte sich Georg Wittmann über diese Aussagen in der Bürgerversammlung und sagte: "Es stimmt nicht, dass ich nur wirtschaftliche Interessen verfolge". Vielmehr habe er schon im Jahr 2015 und zuletzt nochmals 2020 der Stadt das Angebot gemacht, Flächen für Spielplätze für zehn Jahre kostenlos zu überlassen. Konkret sei es auch um eine Fläche zwischen den Blocks 23 und 24 gegangen, doch die Stadt sei auf kein Angebot eingegangen. Deswegen sieht sich Georg Wittmann zu Unrecht an den Pranger gestellt.

Mit autonom fahrenden Bussen zum Vorreiter werden?

Eine Bürgerin vermisste schon seit 2016 eine Busanbindung und die Gegebenheiten mit dem Anrufsammeltaxi hielt sie für nicht optimal. "Ich kann ihnen keine kurzfristige Lösung anbieten, zumal der Landkreis für den ÖPNV zuständig ist", erwiderte Stefan Güntner. Er nahm den Ball gerne auf und sprach das Vorhaben der Stadt an, mit autonom fahrenden Bussen zum Vorreiter für viele Kommunen zu werden. Er sprach den ambitionierten Zeitpunkt an, dass möglichst schon im Jahr 2025 solche autonom fahrende Busse in Kitzingen im Regelverkehr unterwegs sein könnten. Das Unternehmen ZF verfolge Kitzingen als Pilotprojekt und der OB meinte, "dass ZF noch ein vielfach höheres Interesse als unsere Verwaltung daran haben muss, das Projekt zu realisieren". Im November soll im Stadtrat eine Machbarkeitstudie vorgelegt werden und dann auch Zahlen auf den Tisch kommen. "Wenn der Freistaat und der Bund das Pilotprojekt nicht großzügig bezuschussen, wird nichts daraus", nahm Stefan Güntner den Staat in die Pflicht.

Zum Zustand der Gabelsbergerstraße erkannte der OB einen gewissen Sanierungsbedarf an. Güntner lehnte aber zugleich die Frage nach einem Verbot des Parkens bergaufwärts rechts ab. Denn dadurch würde die Gabelsbergerstraße noch mehr eine Rennstrecke.