Die Volkshochschule bietet ab dem 14. Juni für Erwachsene, die Schwierigkeiten haben, richtig zu lesen und zu schreiben, einen kostenloser Treff an: jeden Mittwoch von 9.30 bis 11 Uhr im Stadtteilzentrum in der Kitzinger Siedlung, Bürgercafé, Königsberger Straße 11.

Bei folgendem Text handelt es sich um eine Pressemitteilung der Stadt Kitzingen: Lesen gehört für uns zum Alltag. So sehr, dass uns kaum noch auffällt, was wir am Tag alles lesen. Doch was passiert, wenn Erwachsene im Alltag mit Leseschwierigkeiten konfrontiert sind? Die LEO-Studie der Universität Hamburg aus dem Jahr 2018 hat aufgezeigt: In Deutschland leben fast zweimal mehr Menschen mit Lese- und Schreibschwierigkeiten als bislang angenommen – genauer gesagt sind es knapp 6,2 Millionen. Auf die Stadt Kitzingen übertragen heißt das: Rund 1700 Erwachsene sind betroffen, im gesamten Landkreis sind es statistisch betrachtet sogar etwa 7000. Ein Umstand, den die Vhs Kitzingen ändern möchte. Ihr neues Angebot richtet sich an alle Erwachsenen, die Schwierigkeiten haben richtig zu lesen und zu schreiben.

Beides ist eine Grundvoraussetzung, um am gesellschaftlichen Leben teilhaben zu können. Was für diejenigen, die lesen und schreiben können, selbstverständlich ist, kann für Menschen mit Lese- und Schreibproblemen zur Herausforderung werden. Geringere Chancen auf dem Arbeitsmarkt und soziale Isolation sind nur zwei von vielen Aspekten, mit denen die betroffenen Menschen zu kämpfen haben.

Jeden Mittwoch von 9.30 bis 11 Uhr (außer in den Schul-Ferien) hilft Kursleiterin Safiye Klein ab dem 14. Juni Betroffenen, die sprachlichen Herausforderungen des alltäglichen und beruflichen Lebens besser zu bewältigen. Ihr Lerntreff im Stadtteilzentrum in der Kitzinger Siedlung kann ohne Anmeldung besucht werden und ist kostenfrei.

"Jeder Mensch ist beim Lerntreff willkommen, völlig unabhängig davon, ob Deutsch die eigene Muttersprache ist oder erst später gelernt wurde. Der Einstieg ist jederzeit möglich. Denn Unterstützungs-Bedarf bei E-Mails, Briefen oder Formularen kann immer entstehen", erklärt vhs-Leiterin Cornelia Rauh. Das Lernangebot orientiert sich an den Bedürfnissen und Wünschen der Besucherinnen und Besucher.

"In der Grundbildung gibt es Konzepte für alle Themen – von der Gesundheit und Arztbesuche über Kontakt zu Ämtern, Kindergärten und Schulen bis hin zum richtigen Umgang mit Geld und Bankgeschäften", gibt Rauh einen Einblick in die Möglichkeiten des Vhs-Lerntreffs. Das Projekt wird bis Jahresende vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert. Eine Verstetigung des Projekts durch sogenannte "Alpha+"-Kurse ist ab 2024 geplant.

Oft wissen die Betroffenen nicht, an wen sie sich wenden können und wo es Hilfsangebote gibt. "Sollten Sie jemanden kennen – aus dem Arbeitsumfeld, der Verwandtschaft oder dem Freundeskreis – dann machen Sie diese Menschen aufmerksam auf unser aktuelles Angebot", bittet Cornelia Rauh.

Weitere Informationen gibt es auf der Internetseite der Volkshochschule unter www.vhs.kitzingen.info oder bei Amelie Gräbner, Tel.: (09321) 92994533.