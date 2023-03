Mit gut 80 Bürgerinnen und Bürgern war die Bürgerversammlung in Marktsteft in der Mehrzweckhalle sehr gut besucht. Nach dem gut einstündigen Monolog von Bürgermeister Thomas Reichert entspann sich eine muntere Diskussions- und Fragerunde, die sich vor allem um den Verkehr in und um Marktsteft drehte.

Der Beginn des Fragereigens entzündete sich an Reicherts Ankündigung, dass die Bauarbeiten für eine Ampel im Bereich der Kreuzung Traugraben/Staatsstraße, wie bereits mehrfach berichtet, im Mai beginnen werden. Nach rund acht Wochen Bauzeit und vielen Jahren an Diskussion sollte die einst unfallträchtige Kreuzung noch ein Stück sicherer sein. Etliche Sitzungsteilnehmer hätten hier sicher lieber einen Kreisverkehr gesehen, doch machte Reichert deutlich, dass dies sowohl an Kosten- als auch an Platzgründen gescheitert sei.

Rettungskräfte haben Probleme

Verkehrsprobleme auch in der Altstadt: Da ist etwa die nur wenig geordnete Parksituation in den Straßen, die immer wieder Sorgen bereitet. Betroffen sind nicht nur Privatleute, auch die Rettungskräfte haben in den engen und oft wenig rücksichtsvoll zugeparkten Straßen ihre Probleme. Reichert zitierte einen Feuerwehrkommandanten: "Wenn's eng wird, schieben wir alles weg." Eine kommunale Verkehrsüberwachung ist im Stadtrat längst beschlossen – alleine es fehlt ein Zweckverband, der die Aufgabe für die Stadt übernehmen könnte.

Überhaupt, die Straßen. Dass da einige in der Stadt in marodem Zustand sind, das ist eigentlich allen klar. Aber: Es fehlt an Geld und an einer Prioritätenliste. Deshalb gibt es aktuell Kanalbefahrungen, mit denen festgestellt werden soll, welche Kanäle in der Stadt am marodesten sind. Und dort wird dann auch als erstes gehandelt. Ob das in der Herrnstraße, der Hauptstraße, der Neubaustraße oder ganz woanders sein wird, das zeigen die kommenden Wochen. Frei nach dem Motto: "Wo die Not am größten ist", so Reichert

Und natürlich – auch das eine Frage – werden die Kosten für die Kanalsanierungen auf die Marktstefter umgelegt. Denn Abwasser ist eine kostenrechnende Einrichtung, die über die Nutzer finanziert werden muss. Dass es diesmal nicht ausschließlich über Beiträge erfolgen wird, machte Reichert auch klar. Ein Teil wird sicher auf längere Zeit über Gebühren finanziert werden.

Hoffnung für etliche Altstadthausbesitzer: Die Denkmalpflege ändert gerade ihre Einstellung zu Photovoltaik auf Gebäuden im Schutzbereich. Sobald hier neue Bestimmungen kommen, Reichert hofft im Sommer, könnten entsprechende Anträge gestellt werden.

Abstimmungen mit der Regierung

Vor zwei Jahren hatte die Sanierung des Alten Hafens in Marktsteft begonnen, bis Mitte 2024 dürften die Bauarbeiten noch andauern, so Reicherts Prognose. Eines seiner Lieblingsobjekte dabei, der Erhalt des alten Kamins als Wahrzeichen für die Stadt, wird es aber nur teilweise geben. Die Komplettsanierung des 32 Meter hohen Schlots dürfte rund eine Million Euro kosten – jetzt gibt es einen Rückbau auf immerhin noch 21 Meter, bei rund 50.000 Euro Kosten.

Und auch das dürfte demnächst in Angriff genommen werden: Die Erweiterung des Kindergartens, für die gerade die letzten Abstimmungen mit der Regierung von Unterfranken laufen.