Zu einem besonderen Wettstreit kommt es am Freitag, 2. Dezember, um 19.30 Uhr (Einlass ab 18.30 Uhr) in der Kitzinger Fastnachtakademie: Der zweite Kitzinger Poetry-Slam bringt die besten Künstler der Szene aus Franken und Nordrhein-Westfalen zusammen, schreibt die Stadt Kitzingen in einer Pressemitteilung.

Moderator Manfred Manger freut sich am 2. Dezember auf eine außergewöhnliche Konstellation: Vier Künstlerinnen und Künstler aus dem Ruhrpott treffen in der Fastnachtsakademie auf drei renommierte Slammer aus Franken. Eine Publikumsjury bewertet die einzelnen Beiträge. Im finalen Stechen der drei Besten des Abends ermittelt das Publikum den Sieger des Abends durch die Stärke seines Applauses.

Der Abend wird musikalisch untermalt von DJ Lisa Smaragd, die auch die deutschsprachigen Meisterschaften 2021 begleitete.

Vorverkauf unter Tel.: (09321) 23355 oder per E-Mail an info@deutsches-fastnachtmuseum.de. Der Eintritt kostet zehn Euro.