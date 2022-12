Das weltberühmte Ballett „Der Nussknacker“ von Pjotr Iljitsch Tschaikowsky überträgt das Cineworld Mainfrankenpark live via Satellit am Donnerstag, 8. Dezember, aus dem Royal Opera House London. Tschaikowskys beliebte Musik wird an Heiligabend zu einer magischen Geschichte gepaart, und die Reise von Clara und ihrem Nussknacker ins Land der Süßigkeiten bringt einige der bekanntesten aller Ballettmomente mit sich, wie es in der Ankündigung heißt. Beginn ist um 20.15 Uhr, das Weihnachtsvergnügen dauert zwei Stunden und 45 Minuten. Infos und Karten unter www.cineworld-main.de