Alle Kinder aus den Dettelbacher Ortsteilen hatte der Nikolaus zu seinem Patronatsfest in die katholische Kirche St. Nikolaus in Neuses am Berg eingeladen. Sehr viele Kinder, begleitet von ihren Eltern, waren der Einladung gefolgt. Tatkräftig unterstützt wurde Bischof Nikolaus von drei Vertretern der Freiwilligen Feuerwehr Neuses am Berg, die in voller Löschmontur erschienen waren und den begeisterten Kinder erklärten, was Feuerwehrler für ihren Ort und seine Bürger tun. Fragen ob auch Mädchen (ja) mitmachen und ab wann Jugendliche (zwölf Jahre) der Feuerwehr beitreten können, wurden aus erster Hand beantwortet. Pastoralreferent Martin Drzizga zeigte die Parallelen zwischen St. Nikolaus und der FFW auf, die beide Menschen in Not helfen. Kundig erklärten die älteren Kinder den jüngeren die Legende vom Nikolaus und nach einer halben Stunde regen Treibens und aktiven Mitmachens schloss der Besuch des Hl. Nikolaus mit der ersehnten Bescherung ab. Kirchenpfleger Dieter Ofenhitzer bedankte sich bei den Vertretern der FFW Neuses am Berg fürs Mitmachen und das großzügige Sponsoring der süßen Sachen sowie beim Obsthof Greiner für die Apfelspende.

Von: Dieter Ofenhitzer (Kirchenpfleger, Kath. Kirchenstiftung Neuses am Berg)