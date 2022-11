Am Christkönigsfest wurde in der Stadtpfarrkirche Dettelbach der neue Pastoralreferent Martin Drzizga in seine neue Aufgabe als Seelsorger für den Pastoralen Raum Kitzingen von Pfarrer Gerhard Spöckl eingeführt.

Drzizga ermutigte die Gläubigen, jeweils an ihrem Platz Verantwortung zu übernehmen. Die Glaubensgemeinschaft Kirche könne ihre Aufgabe erfüllen, wenn jedes Glied in der Gemeinschaft seinen Beitrag leisten. Im Sinne des Christkönigsfestes betonte er: "Jeder ist als König und Priester berufen". Denn Jesus, so formulierte es auch Pfarrer Spöckl, sei ein König für die Menschen um diese als Brüder und Schwestern müsse es auch in der Kirche gehen. So versteht der Pastoralreferent auch seinen Dienst inmitten und für die Menschen. Auf dem Weg des Lebens müssten wir immer wieder uns neu auf den Weg machen, so auch im neuen Pastoralen Raum.

Gertraud Dengl vom Gemeindeteam Dettelbach begrüßte Martin Drzizgah im Namen der Gemeindemitglieder im Pastoralen Raum. Die Trompeter Dieter Ehrbar und Roland Gast bereicherten die Feier mit ihrer Musik. .

Bei Fragen und Anliegen ist Drzizga erreichbar unter Tel.: (09321) 927781 oder mobil (0174) 1810351.