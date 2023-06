Im Brennpunkt der Sitzung des Gemeinderates im historischen Rathaus Segnitz stand der Kirchturm der St. Martin-Kirche. Bürgermeister Peter Materne stellte der Ratsrunde eine Mitteilung des Architekturbüros Martin Zeltner vor, in der die Gemeinde über den Zustand des Kirchturmes informiert wurde. Das Büro machte deutlich, dass die Sicherheit rund um den Turm nicht mehr gewährleistet sei. Als Grund wurden der Zustand der Dacheindeckung sowie Fangnetze genannt, die in der Vergangenheit an der Fassade gegen möglicherweise ausbrechende Steine angebracht worden waren.

Seitens der Kirchengemeinde sei eine Kirchenrenovierung nicht geplant, zitierte Materne Pfarrerin Eva Thelen. Im Architekturbüro habe er um weitere Informationen gebeten, aber noch keine Auskunft erhalten. Da die Baulast für den Kirchturm bei der Gemeinde liege, gelte es zunächst die Sicherheit wieder zu gewährleisten und die Instandsetzung anzugehen. Zweiter Bürgermeister Christian Lauck unterstrich die störende Wirkung der Sicherheitsnetze.

Im Haushalt sind vorsorglich 100.000 Euro eingeplant

Das Gemeindeoberhaupt regte an, gleichzeitig Angebote für eine Instandsetzung einzuholen, um einen Kostenrahmen zu bekommen. Als kleine Lösung sah er die Reparatur von Dach und Fassade, als große Lösung, den Dachstuhl zu sanieren. Vorsorglich sei im Haushalt eine Betrag von 100.000 Euro eingestellt. Gemeinderat Achim Volkamer schlug vor, bei einer Zustandsaufnahme gleich einen Zimmerer einzubeziehen, damit ein Gesamtbild vorliegt. Die Ratsrunde folgte dem Beschlussvorschlag und lässt die Sicherheit überprüfen und notwendige Arbeiten feststellen. Dazu soll die Verwaltung zunächst Angebote einholen.

Der Gemeinderat bearbeitete im weiteren das Rechnungsjahr 2021 und stellte den Verwaltungshaushalt mit 1.675.831 Euro und den Vermögenshaushalt mit 1.428.437 Euro in den Ausgaben und Einnahmen fest. Die örtliche Rechnungsprüfung hatte keine Beanstandungen festgestellt, so dass der zweite Bürgermeister die Entlastung herbeiführen konnte.

Weitere Themen am Ratstisch

- Die VR-Bank stiftete 250 Euro zur Beschaffung eines Defibrillators, die Zusage der Sparkassenstiftung ist noch offen.

- Aus Museumsveranstaltungen wie dem Namibia-Abend wurden 295 Euro überwiesen.

- Die Planfeststellung für die Bauarbeiten an der Autobahn 7 soll noch im Juni erfolgen.

- Die Gemeinde wurde in das Förderprogramm für Überschwemmungsgebiete aufgenommen, zunächst muss der Bedarf ermittelt werden.

- Eine Bürgerin fragte nach der Möglichkeit für ältere Menschen, eine Bank im Schatten aufzustellen.