"Come on the train“ lautet das Motto, unter dem der Gospel-Express am Sonntag, 7. Mai, um 18.30 Uhr in der Hohenfelder Bergkirche Station macht. Der Gospel-Express ist ein Ensemble, das mit viel Begeisterung alte und neue Musik verknüpft – unplugged, authentisch, überraschend und voller Energie, schreibt Pfarrerin Esther Zeiher in der Einladung zum Konzert. Mut, Hingabe und Vertrauen stehen im Mittelpunkt der Gospels und Spirituals, der „Evangeliumslieder“ der Afroamerikaner. Karten gibt es an der Abendkasse; Kinder und Jugendliche bis 14 Jahre sind frei.